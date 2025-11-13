На виборах в Іраку перемогла коаліція на чолі з прем'єр-міністром країни

Коаліція на чолі з прем'єр-міністром Іраку Мохаммедом Шиа аль-Судані посіла перше місце на парламентських виборах.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Вищу виборчу комісію.
“Його коаліція отримала 1,317 мільйона голосів на виборах у вівторок”, - йдеться у повідомленні.
Виборча комісія повідомила, що остаточна загальна явка на парламентських виборах в Іраку досягла 56,11%.
“Явка виборців є чітким свідченням чергового успіху, що відображається у відновленні довіри до політичної системи”, – сказав Судані у телевізійному виступі.
Зазначається, що жодна партія не може самостійно сформувати уряд у 329-членному законодавчому органі Іраку. Через це партії створюють коаліції, аби стати адміністрацією, що є складним процесом, який часто триває багато місяців.