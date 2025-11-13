На виборах в Іраку перемогла коаліція на чолі з прем'єр-міністром країни

Явка на парламентських виборах в Іраку досягла 56,11%.

Коаліція на чолі з прем'єр-міністром Іраку Мохаммедом Шиа аль-Судані посіла перше місце на парламентських виборах.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Вищу виборчу комісію.

“Його коаліція отримала 1,317 мільйона голосів на виборах у вівторок”, - йдеться у повідомленні.

Виборча комісія повідомила, що остаточна загальна явка на парламентських виборах в Іраку досягла 56,11%.

“Явка виборців є чітким свідченням чергового успіху, що відображається у відновленні довіри до політичної системи”, – сказав Судані у телевізійному виступі.

Зазначається, що жодна партія не може самостійно сформувати уряд у 329-членному законодавчому органі Іраку. Через це партії створюють коаліції, аби стати адміністрацією, що є складним процесом, який часто триває багато місяців.