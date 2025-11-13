Примха Трампа про перейменування Пентагону коштуватиме США 2 мільярди доларів

Замінити міністерство оборони на міністерство війни виявилося дуже не дешево.

Американське видання NBC News порахувало, що бажання президента США Дональда Трампа перейменувати міністерство оборони на міністерство війни обійдеться бюджету країни у 2 мільярди доларів.

Половину цієї суми витратять лише на те, щоб змінити бланки документації Пентагону та вивіски. Але найбільш дорогим буде переписування цифрового коду для внутрішніх та зовнішніх веб-сторінок і програмного забезпечення у загальнодоступних та засекречених системах.

Речник Пентагону Шон Парнелл на запитання щодо витрат на перейменування заявив, мовляв, "остаточна сума ще не визначена через демократів, які влаштували шатдаун". Попри те, що остаточно назву відомства може змінити лише Конгрес, у міністерстві активно займаються заміною надписів і табличок.

Адміністрація Трампа декларувала курс на скорочення витрат федерального бюджету та оптимізацію фінансування бюрократичного апарату - що погано поєднується з 2 мільярдами, витраченими на перейменування.