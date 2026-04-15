Венс заявив, що скасуванням допомоги Україні - досягнення, яким він "найбільше пишається"

Віцепрезидент США Джеймс Девід Венс заявив, що припинення фінансування війни в Україні – це одне з тих досягнень адміністрації президента США Дональда Трампа, якими він "пишається найбільше".

Про це він сказав на заході TPUSA Tour в Університеті Джорджії, відповідаючи на запитання про політику нинішньої адміністрації щодо легальних іммігрантів.

"Тоді я вів кампанію до Сенату, а в Клівленді живе багато американців українського походження. Ця людина дуже розхвилювалася через мої слова про те, що ми повинні припинити фінансування війни в Україні.... Одна з речей, якою я найбільше пишаюся як представник адміністрації – це те, що ми сказали Європі: якщо хочете купувати зброю – купуйте, але Сполучені Штати більше не купують і не відправляють зброю Україні. Ми вийшли з цього процесу", – сказав Венс.

Він додав, що той чоловік казав йому: "Ви повинні підтримати мою країну!".

"Пане, з повагою, якщо ви американець, ваша країна - це Сполучені Штати Америки, а не те місце, звідки ви імігрували", - відповів Венс.

Контекст

Під час президентства Джо Байдена Україна отримувала військову допомогу в межах програми PDA – підтримка від Штатів надавалась безпосередньо зі складів Пентагону за розпорядженням президента США.

Після того, як Дональд Трамп вдруге став президентом США, американці поступово припинили напряму надавати Україні військову допомогу. Замість PDA спільно з НАТО було створено програму PURL. Її мета - оперативне забезпечення України критично важливим американським озброєнням, що не має європейських аналогів. Механізм передбачає формування пріоритетного списку потреб (зокрема ППО та артилерійських боєприпасів), погодженого з партнерами України.

У лютому президент Володимир Зеленський повідомив, що внески до PURL у 2026 році вже сягнули 584 млн доларів.