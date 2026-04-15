Венс заявив, що скасуванням допомоги Україні - досягнення, яким він "найбільше пишається"

Віцепрезидент США Джеймс Девід Венс заявив, що припинення фінансування війни в Україні – це одне з тих досягнень адміністрації президента США Дональда Трампа, якими він "пишається найбільше".
Про це він сказав на заході TPUSA Tour в Університеті Джорджії, відповідаючи на запитання про політику нинішньої адміністрації щодо легальних іммігрантів.
"Тоді я вів кампанію до Сенату, а в Клівленді живе багато американців українського походження. Ця людина дуже розхвилювалася через мої слова про те, що ми повинні припинити фінансування війни в Україні.... Одна з речей, якою я найбільше пишаюся як представник адміністрації – це те, що ми сказали Європі: якщо хочете купувати зброю – купуйте, але Сполучені Штати більше не купують і не відправляють зброю Україні. Ми вийшли з цього процесу", – сказав Венс.
Він додав, що той чоловік казав йому: "Ви повинні підтримати мою країну!".
"Пане, з повагою, якщо ви американець, ваша країна - це Сполучені Штати Америки, а не те місце, звідки ви імігрували", - відповів Венс.
Контекст
- Під час президентства Джо Байдена Україна отримувала військову допомогу в межах програми PDA – підтримка від Штатів надавалась безпосередньо зі складів Пентагону за розпорядженням президента США.
- Після того, як Дональд Трамп вдруге став президентом США, американці поступово припинили напряму надавати Україні військову допомогу. Замість PDA спільно з НАТО було створено програму PURL. Її мета - оперативне забезпечення України критично важливим американським озброєнням, що не має європейських аналогів. Механізм передбачає формування пріоритетного списку потреб (зокрема ППО та артилерійських боєприпасів), погодженого з партнерами України.
- У лютому президент Володимир Зеленський повідомив, що внески до PURL у 2026 році вже сягнули 584 млн доларів.
- У квітні ЗМІ писали, що Трамп погрожував зупинити постачання озброєння нашій державі, щоб змусити Європу приєднатися до "коаліції охочих" для розблокування Ормузької протоки.