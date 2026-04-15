В Єлисейський палац не пустили слідчих, які розслідують організацію поховань у паризькому Пантеоні

Єлисейський палац, посилаючись на імунітет президента Франції Еммануеля Макрона, відмовив вчора слідчим у доступі до президентської резиденції.

Про це повідомило Politico.

Згідно із заявою Національного фінансового прокурора Паскаля Праша, невдалий рейд відбувся у межах розслідування, пов’язаного з контрактами на організацію поминальних церемоній. Співробітники президентства Франції повідомили слідчим, що вони не можуть обшукувати Єлисейський палац, оскільки приміщення захищені президентським імунітетом.

Триває розслідування у фаворитизмі, корупції, зловживанні впливом та конфлікті інтересів під час організації меморіальних церемоній у паризькому Пантеоні. У мавзолеї Пантеону поховані видатні діячі Франції. Протягом останні років туди перенесли прах кількох знаних осіб, зокрема франко-американської співачки Жозефіни Бейкер.

За інформацією французької газети Le Canard Enchainé, яка першою повідомила про спробу рейду в Єлисейському палаці, слідчі з'ясовували, чому компанія під назвою “Shortcut Events” неодноразово отримувала контракти на організацію церемоній у Пантеоні. Відомо, що кожна церемонія коштувала 2 мільйони євро.

Слідчі розслідують зв'язки між “Shortcut Events” та Центром національних пам'яток – французькою установою, яка керує величезною історичною спадщиною країни.