Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Все погано, але надії немає
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
В Єлисейський палац не пустили слідчих, які розслідують організацію поховань у паризькому Пантеоні

Перевіряють зв'язки між компанією “Shortcut Events” та Центром національних пам'яток – французькою установою, яка керує величезною історичною спадщиною країни.

Пантеон у Парижі
Фото: Вікіпедія

Єлисейський палац, посилаючись на імунітет президента Франції Еммануеля Макрона, відмовив вчора слідчим у доступі до президентської резиденції.

Про це повідомило Politico.

Згідно із заявою Національного фінансового прокурора Паскаля Праша, невдалий рейд відбувся у межах розслідування, пов’язаного з контрактами на організацію поминальних церемоній. Співробітники президентства Франції повідомили слідчим, що вони не можуть обшукувати Єлисейський палац, оскільки приміщення захищені президентським імунітетом.

Триває розслідування у фаворитизмі, корупції, зловживанні впливом та конфлікті інтересів під час організації меморіальних церемоній у паризькому Пантеоні. У мавзолеї Пантеону поховані видатні діячі Франції. Протягом останні років туди перенесли прах кількох знаних осіб, зокрема франко-американської співачки Жозефіни Бейкер.

За інформацією французької газети Le Canard Enchainé, яка першою повідомила про спробу рейду в Єлисейському палаці, слідчі з'ясовували, чому компанія під назвою “Shortcut Events” неодноразово отримувала контракти на організацію церемоній у Пантеоні. Відомо, що кожна церемонія коштувала 2 мільйони євро.

Слідчі розслідують зв'язки між “Shortcut Events” та Центром національних пам'яток – французькою установою, яка керує величезною історичною спадщиною країни.

