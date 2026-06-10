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Двох іноземців засудили до 12 років за підпали на заході України на замовлення РФ

Суд визнав чоловіків винними за статтею про теракт, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Двох іноземців засудили до 12 років за підпали на заході України на замовлення РФ
Фото: Pixabay

Двох громадян сусідньої європейської країни засудили до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна за підпали на заході України. Про це повідомила СБУ.

За даними слідства, обом чоловікам по 27 років. Одного з них російські спецслужби завербували в Telegram після коментарів на підтримку агресії РФ. Згодом він залучив до співпраці свого знайомого, після чого обох направили в Україну.

Після прибуття вони оселилися в готелі на околиці Чернівців. Наступного дня підпалили місцеву адмінбудівлю та надіслали відео російському куратору. Після цього, за даними слідства, планували підпалити сільраду в Івано-Франківській області.

СБУ затримала обох у листопаді 2025 року на Івано-Франківщині. Під час обшуків у них вилучили смартфони та інші речі, які підтверджують співпрацю з РФ.

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