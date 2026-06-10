Двох іноземців засудили до 12 років за підпали на заході України на замовлення РФ

Двох громадян сусідньої європейської країни засудили до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна за підпали на заході України. Про це повідомила СБУ.

За даними слідства, обом чоловікам по 27 років. Одного з них російські спецслужби завербували в Telegram після коментарів на підтримку агресії РФ. Згодом він залучив до співпраці свого знайомого, після чого обох направили в Україну.

Після прибуття вони оселилися в готелі на околиці Чернівців. Наступного дня підпалили місцеву адмінбудівлю та надіслали відео російському куратору. Після цього, за даними слідства, планували підпалити сільраду в Івано-Франківській області.

СБУ затримала обох у листопаді 2025 року на Івано-Франківщині. Під час обшуків у них вилучили смартфони та інші речі, які підтверджують співпрацю з РФ.