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На пункті пропуску «Шегині – Медика» з 15 червня пропуск автобусів з України до Польщі зупинять

Розпочинаються ремонтні роботи автобусної смуги руху на в’їзд до Польщі. Роботи триватимуть до листопада 2027 року.

На пункті пропуску «Шегині – Медика» з 15 червня пропуск автобусів з України до Польщі зупинять
Фото: Митна служба

На пункті пропуску «Шегині – Медика» з 15 червня пропуск автобусів з України до Польщі зупинять. 

Про це повідомляє Митна служба України. 

“До уваги перевізників та пасажирів! За інформацією митної адміністрації Республіки Польща, з 15 червня 2026 року розпочинаються ремонтні роботи автобусної смуги руху на в’їзд до Республіки Польща у пункті пропуску “Шегині – Медика”, – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, роботи триватимуть до листопада 2027 року.

У зв’язку з проведенням ремонту пропуск автобусів з України до Польщі через пункт пропуску «Шегині – Медика» на цей період здійснюватися не буде.

Водночас пропуск автобусів з Польщі в Україну відбуватиметься у штатному режимі.

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