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Генштаб заявив про ураження заводу в Чебоксарах, НПЗ у Саратові та танкера тіньового флоту в Чорному морі

Крім того, за результатами дорозвідки: у Ленінградській області внаслідок ураження арсеналу ракет підтверджено руйнування 18 наземних сховищ та трьох відкритих майданчиків.

Генштаб заявив про ураження заводу в Чебоксарах, НПЗ у Саратові та танкера тіньового флоту в Чорному морі
Фото: Генштаб

Уражено підприємство з виробництва навігаційних систем для ракет і БпЛА, нафтопереробний завод та танкер тіньового флоту РФ, повідомив вранці 10 червня Генштаб ЗСУ. 

В ніч на 10 червня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих об'єктів військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу російської федерації.

Так, у республіці Чувашія російської федерації завдано удару по заводу "ВНИИР-Прогресс" у місті Чебоксари. Підтверджено ураження цілі та пожежу на території підприємства.

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Удар здійснили воїни Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ Збройних Сил України українськими ракетами FP-5 "Фламінго". Відстань від найближчої ділянки активного бойового зіткнення в Україні до об'єкта становить понад 900 км.

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Підприємство є одним із ключових виробників навігаційного обладнання для високоточного озброєння російської федерації. Завод виробляє приймачі супутникової навігації та антени типу "Комета", які використовуються в ударних БпЛА типу Shahed (Герань-2), крилатих ракетах "Калібр", оперативно-тактичних ракетних комплексах "Іскандер-М", а також уніфікованих модулях планування і корекції авіаційних бомб.

Уражено нафтопереробний завод "Куйбишевський" у місті Самара. Підтверджено ураження цілі та пожежу на території підприємства.

Куйбишевський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств самарської групи російської федерації. Річний обсяг переробки становить близько 3,7 млн тонн нафти.

Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне, мазут та інші нафтопродукти, що використовуються для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та окупаційних військ держави-агресора.

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Окрім того, уражено танкер тіньового флоту рф WEST Horizon в акваторії Чорного моря. Підтверджено ураження гвинто-рульової групи судна.

Танкер WEST Horizon використовується у схемах тіньового флоту російської федерації для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій і обмежень.

Крім того, за результатами дорозвідки ураженого 6 червня 2026 року арсеналу ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів у районі населеного пункту Большая Іжора Ленінградської області рф підтверджено руйнування 18 наземних сховищ та трьох відкритих майданчиків.

Зафіксовано ознаки вторинної детонації боєприпасів.

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