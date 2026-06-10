Генштаб уточнив результати ураження нафтобази "Грушовая", НПС "Красноармейск" та ЛВДС "Красний Яр"

За результатами дорозвідки уражених 8 червня 2026 року об'єктів паливно-енергетичної інфраструктури російської федерації підтверджено додаткові результати ураження, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На перевалочній нафтобазі "Грушовая" в районі населеного пункту Грушова Балка Краснодарського краю російської федерації підтверджено горіння двох резервуарів з нафтою, а також інфраструктури, задіяної в оцінці якості нафтопродуктів.

На нафтоперекачувальній станції "Красноармейск" у Саратовській області російської федерації підтверджено горіння двох резервуарів з нафтою об'ємом по 50 тис. м³ кожний.

На лінійній виробничо-диспетчерській станції "Красний Яр" у Волгоградській області російської федерації підтверджено горіння одного резервуара з нафтою об'ємом 50 тис. м³.