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Російським генералу та полковнику повідомили про підозру в підготовці удару по Миколаївській облраді у 2022 році

Унаслідок атаки загинули 36 людей, ще 38 отримали поранення.

Російським генералу та полковнику повідомили про підозру в підготовці удару по Миколаївській облраді у 2022 році
Фото: СБУ

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру двом російським військовим, які, за даними слідства, були причетні до підготовки ракетного удару по будівлі Миколаївської обласної ради 29 березня 2022 року.

Унаслідок атаки загинули 36 людей, ще 38 отримали поранення. Вибух також пошкодив розташовані поруч багатоквартирні будинки, центр дитячої творчості, комерційні об’єкти та цивільні автомобілі.

За даними слідства, обстріл планували і готували генерал-лейтенант Михайло Зусько, командир 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ, та полковник Микола Горайчук, який на той час виконував обов’язки командира 12-ї ракетної бригади цієї армії.

Як зазначає СБУ, для удару російські військові застосували ракету з оперативно-тактичного комплексу «Іскандер», який базувався у тимчасово окупованому Криму.

Зуську та Горайчуку повідомили про підозру за статтею про порушення законів і звичаїв війни, що спричинило загибель людей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

У лютому 2025 року СБУ також заочно повідомила про підозру генералу армії Олександру Дворнікову, колишньому командувачу Південного військового округу РФ. За даними слідства, саме він віддав наказ завдати ракетного удару по будівлі Миколаївської облради.

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