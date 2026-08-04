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Росіяни атакували лікарню в Запоріжжі (доповнено)

Потерпілих немає.

Росіяни атакували лікарню в Запоріжжі (доповнено)
російський обстріл лікарні в Запоріжжі, 4 серпня 2026 року
Фото: Запорізька ОВА

Увечері 4 серпня росіяни обстріляли одну із запорізьких лікарень.

Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров.

«Ворог завдав удару по території однієї з лікарень Запоріжжя. Наслідки встановлюються», - написав Федоров у телеграмі.

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За його словами, потерпілих немає.

Перед цим керівник області попереджав про загрозу ударних дронів і КАБів.

Доповнення. За словами Федорова, у момент повітряної тривоги всі діти  разом із медиками перебували в укритті. 

У медзакладі понівечило фасад і вікна.

російський обстріл лікарні в Запоріжжі, 4 серпня 2026 року
Фото: Запорізька ОВА
російський обстріл лікарні в Запоріжжі, 4 серпня 2026 року

  • Напередодні російські війська завдали удару по Запоріжжю дронами. Через удар по АЗС постраждали троє людей.
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