Увечері 4 серпня росіяни обстріляли одну із запорізьких лікарень.
Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров.
«Ворог завдав удару по території однієї з лікарень Запоріжжя. Наслідки встановлюються», - написав Федоров у телеграмі.
За його словами, потерпілих немає.
Перед цим керівник області попереджав про загрозу ударних дронів і КАБів.
Доповнення. За словами Федорова, у момент повітряної тривоги всі діти разом із медиками перебували в укритті.
У медзакладі понівечило фасад і вікна.
- Напередодні російські війська завдали удару по Запоріжжю дронами. Через удар по АЗС постраждали троє людей.