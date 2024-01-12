Минулої доби ворог обстріляв більше 12 населених пунктів Харківщини, ЗСУ відбили дві атаки біля Синьківки

Російські окупаційні війська минулої доби обстріляли понад 12 населених пунктів Харківської області.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали Вовчанськ, Бочкове, Бударки Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району.
Близько 04:40 між населеними пунктами Вовчанськ і Вільча Чугуївського району ворог завдав два удари КАБами. Без постраждалих.
Крім того, Збройні сили України відбили дві атаки ворога ворога біля Синьківки Куп'янського району.
Внаслідок бойових дій у Харківській області знеструмлено 15934 абонентів у 65 населених пунктах Дергачівської, Золочівської, Липецької, Вовчанської, Великобурлуцької, Куп'янської, Борівської та Ізюмської громад. Відновлення електропостачання триває.
Також протягом доби на території області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 6,2 га території, знищили 157 ВНП. Розмінування триває.
Що відбувається на Куп'янському напрямку
- Нагадаємо, що ворог продовжує вести активні наступальні дії в Куп'янському лісі, намагаючись прорвати оборону українських військ і просунутися в напрямку Куп'янська. Це місто є важливим логістичним центром для окупантів. Росіяни тут б’ють касетними боєприпасами, протитанковими та протипіхотними мінами. Наші бійці розповідали, що ворог активізувався ближче до свят.
- Куп'янськ був звільнений від окупантів восени 2022.
- У Кремлі хочуть, щоб російські війська захопили Авдіївку та Куп'янськ до початку президентських виборів у РФ. Таким чином Путін хоче досягти успіху під час передвиборчої кампанії.
- Останнім часом росіяни також все частіше перекидають резерви штурмових батальйонів до Куп'янська.