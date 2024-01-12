Минулої доби ворог обстріляв більше 12 населених пунктів Харківщини, ЗСУ відбили дві атаки біля Синьківки

Російські окупаційні війська минулої доби обстріляли понад 12 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали Вовчанськ, Бочкове, Бударки Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району.

Близько 04:40 між населеними пунктами Вовчанськ і Вільча Чугуївського району ворог завдав два удари КАБами. Без постраждалих.

Крім того, Збройні сили України відбили дві атаки ворога ворога біля Синьківки Куп'янського району.

Внаслідок бойових дій у Харківській області знеструмлено 15934 абонентів у 65 населених пунктах Дергачівської, Золочівської, Липецької, Вовчанської, Великобурлуцької, Куп'янської, Борівської та Ізюмської громад. Відновлення електропостачання триває.

Також протягом доби на території області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 6,2 га території, знищили 157 ВНП. Розмінування триває.

Що відбувається на Куп'янському напрямку