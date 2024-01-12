Головне за ніч та ранок п'ятниці, 12 січня: відбиті штурми під Авдіївкою та Мар’їнкою, удари по об'єктах хуситів у Ємені

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак відвідає Київ 12 січня, повідомили на сайті британського уряду.

Зазначається, що Сунак оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, а також збільшить підтримку у 2024 році до $3,19 млрд.

Британський прем'єр підпише із президентом Володимиром Зеленським "історичну угоду" про співпрацю у сфері безпеки. У ній буде формалізована підтримка з боку Лондона, включно з обміном розвідданими, кібербезпекою, медичною та військовою підготовкою, а також оборонно-промисловим співробітництвом.

Також документ зобов'яже Британію консультуватися з Україною у разі, якщо наша країна колись знову зазнає нападу з боку Росії, і надавати "швидку та постійну" допомогу для оборони.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 64 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 3 авіаційних ударів та здійснив 16 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, професійний ліцей та інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони минулої доби відбили 10 ворожих атак неподалік Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 17 атак біля Первомайського та Невельського.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати окупантів в районах Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 13 атак.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника західніше Вербового Запорізької області.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 12 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 840 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 368 460 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

США та союзники завдали понад 60 ударів по об'єктах хуситів у Ємені у відповідь на атаки на торгові судна у Червоному морі, повідомляє DW.

Командування військово-повітряних сил США повідомило, що в результаті було уражено 16 цілей. Однією з головних цілей були аеропорти, а також об'єкти військової інфраструктури хуситів.

Уряди США, Канади, Великобританії, Німеччини, Бахрейну, Австралії, Нової Зеландії, Данії, Нідерландів та Південної Кореї опублікували спільну заяву, в якій наголосили, що удари завдаються у відповідь на атаки хуситів на цивільні судна, "відповідно до невід'ємного права на індивідуальну та колективну самооборону, згідно зі Статутом ООН".

Росія заявила, що скликає через удари по Ємену Радбез ООН.

Про те, Навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну, можна прочитати в нашій публікації.

Державний департамент США запровадив санкції проти однієї фізичної особи та трьох організацій, причетних до передачі Росії з Північної Кореї балістичних ракет з кінця листопада 2023 року, а також випробувань цих ракет.

“Сполучені Штати продовжуватимуть зривати та викривати поставки зброї між Корейською Народно-Демократичною Республікою (КНДР) та Росією”, − йдеться у повідомленні.

Подробиці – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!