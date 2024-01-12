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Прем'єр Британії Ріші Сунак сьогодні відвідає Київ

Він оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, а також збільшить підтримку у 2024 році до $3,19 млрд.

Прем'єр Британії Ріші Сунак сьогодні відвідає Київ
Британський прем'єр-міністр Ріші Сунак

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак відвідає Київ 12 січня.

Про це повідомили на сайті британського уряду.

Зазначається, що Сунак оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, а також збільшить підтримку у 2024 році до $3,19 млрд.

Британський прем'єр підпише із президентом Володимиром Зеленським "історичну угоду" про співпрацю у сфері безпеки. У ній буде формалізована підтримка з боку Лондона, включно з обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку, а також оборонно-промислове співробітництво.

Також документ зобов'яже Британію консультуватися з Україною у разі, якщо вона колись знову зазнає нападу з боку Росії, і надавати "швидку та постійну" допомогу для оборони.

ІЗ $3,19 млрд щонайменше 200 млн буде витрачено на закупівлю та виробництво розвідувальних, ударних та морських дронів.

"Це буде найбільше постачання дронів в Україну з будь-якої країни. Очікується, що більша частина вироблятиметься в Британії, а Міноборони працюватиме з міжнародними партнерами, щоб значно збільшити кількість дронів, що поставляються для оборони України", - йдеться в повідомленні.

  • 2 січня президент Зеленський провів телефонну розмову із Сунаком. Він наголосив, що  За 5  діб ворог випустив по Україні щонайменше 500 ракет та дронів.  Також темою розмови із британським прем’єром було продовження оборонної співпраці з наголосом на подальшому посиленні ППО та далекобійних спроможностей ЗСУ.
  • 29 грудня міністр оборони Великобританії Грант Шаппс повідомив, що його країна відправить Україні сотні ракет для британських систем протиповітряної оборони.
  • А міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон упевнений, що якщо не зупинити Володимира Путіна в Україні, то він "повернеться за добавкою".
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