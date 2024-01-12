Прем'єр Британії Ріші Сунак сьогодні відвідає Київ

Він оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, а також збільшить підтримку у 2024 році до $3,19 млрд.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак відвідає Київ 12 січня.

Про це повідомили на сайті британського уряду.

Зазначається, що Сунак оголосить про новий пакет військової допомоги Україні, а також збільшить підтримку у 2024 році до $3,19 млрд.

Британський прем'єр підпише із президентом Володимиром Зеленським "історичну угоду" про співпрацю у сфері безпеки. У ній буде формалізована підтримка з боку Лондона, включно з обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку, а також оборонно-промислове співробітництво.

Також документ зобов'яже Британію консультуватися з Україною у разі, якщо вона колись знову зазнає нападу з боку Росії, і надавати "швидку та постійну" допомогу для оборони.

ІЗ $3,19 млрд щонайменше 200 млн буде витрачено на закупівлю та виробництво розвідувальних, ударних та морських дронів.

"Це буде найбільше постачання дронів в Україну з будь-якої країни. Очікується, що більша частина вироблятиметься в Британії, а Міноборони працюватиме з міжнародними партнерами, щоб значно збільшити кількість дронів, що поставляються для оборони України", - йдеться в повідомленні.