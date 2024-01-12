​Конгрес погодить пакет допомоги Києву швидше, ніж передадуть активи РФ, - Маркарова

Україні потрібно більше зброї, а для цього терміново потрібно ухвалити нові законопроєкти.

Київ продовжує отримувати військову допомогу США, незважаючи на те, що у Пентагона закінчуються гроші.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявила посолка України в США Оксана Маркарова.

Вона зазаначила, що Україні потрібно більше зброї, а для цього терміново потрібно ухвалити нові законопроєкти.

"Тому, всі очі зараз на Конгрес США", – сказала Маркарова, маючи на увазі пакет допомоги Україні на 61 мільярд доларів, який уже кілька місяців не можуть схвалити американські законодавці.

Через затримку в Конгресі все більше експертів обговорюють альтернативні варіанти фінансування для Києва. Однією із таких опцій називають конфіскацію та передачу Україні заморожених російських активів. Загалом йдеться про понад 300 мільярдів доларів, більша частина яких заморожені на території країн Євросоюзу.

Дипломатка пояснює, що відповідно до характеру бойових дій, українським військовим потрібно дуже багато озброєння і навіть тих масштабів, які надавались партнерами на початку повномасштабного вторгнення було недостатньо. Отже, тут потрібно підходити до питання комплексно.

"Навіть із безпрецедентною допомогою минулого року, нам недостатньо снарядів, нам недостатньо всього. Тому, нам треба і зберегти рівень підтримки і збільшити його і зайнятися дуже швидко співвиробництвом, власним виробництвом і конфіскувати російські активи. Тому що вони повинні за це заплатити", – каже Оксана Маркарова.

Вона вважає, що Конгрес погодить новий пакет допомоги Києву швидше ніж буде погоджена процедура передачі активів РФ. Відтак, російські активи навряд чи можна вважати альтернативним способом фінансування, якщо Конгрес і надалі затягуватиме погодження пакета на 61 мільярд доларів.

За словами Маркарової, яка свого часу очолювала міністерство фінансів України, передача російських активів Україні, навіть якщо рішення буде ухвалено швидко, буде "справою місяців".

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