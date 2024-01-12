​Конгрес погодить пакет допомоги Києву швидше, ніж передадуть активи РФ, - Маркарова

Київ продовжує отримувати військову допомогу США, незважаючи на те, що у Пентагона закінчуються гроші.
Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявила посолка України в США Оксана Маркарова.
Вона зазаначила, що Україні потрібно більше зброї, а для цього терміново потрібно ухвалити нові законопроєкти.
"Тому, всі очі зараз на Конгрес США", – сказала Маркарова, маючи на увазі пакет допомоги Україні на 61 мільярд доларів, який уже кілька місяців не можуть схвалити американські законодавці.
Через затримку в Конгресі все більше експертів обговорюють альтернативні варіанти фінансування для Києва. Однією із таких опцій називають конфіскацію та передачу Україні заморожених російських активів. Загалом йдеться про понад 300 мільярдів доларів, більша частина яких заморожені на території країн Євросоюзу.
Дипломатка пояснює, що відповідно до характеру бойових дій, українським військовим потрібно дуже багато озброєння і навіть тих масштабів, які надавались партнерами на початку повномасштабного вторгнення було недостатньо. Отже, тут потрібно підходити до питання комплексно.
"Навіть із безпрецедентною допомогою минулого року, нам недостатньо снарядів, нам недостатньо всього. Тому, нам треба і зберегти рівень підтримки і збільшити його і зайнятися дуже швидко співвиробництвом, власним виробництвом і конфіскувати російські активи. Тому що вони повинні за це заплатити", – каже Оксана Маркарова.
Вона вважає, що Конгрес погодить новий пакет допомоги Києву швидше ніж буде погоджена процедура передачі активів РФ. Відтак, російські активи навряд чи можна вважати альтернативним способом фінансування, якщо Конгрес і надалі затягуватиме погодження пакета на 61 мільярд доларів.
За словами Маркарової, яка свого часу очолювала міністерство фінансів України, передача російських активів Україні, навіть якщо рішення буде ухвалено швидко, буде "справою місяців".
Скільки коштів РФ заморожено в країнах Заходу
- Євросоюз, країни “Групи семи” та Австралія заморозили близько 260 мільярдів євро активів Центрального банку Росії у цінних паперах і готівці, понад дві третіх з них – у ЄС. Більшість активів, зосереджених у блоці, зберігає в Бельгії клірингова палата Euroclear. Тут цьогорічна сума прибутку склала близько 3 мільярдів євро.
- Швейцарія заморозила приблизно 7,7 мільярда швейцарських франків ($8,81 млрд) фінансових активів, що належать росіянам.
- Цього місяця законопроєкт про арешт активів Росії на користь відновлення України внесли до Конгресу США.
Яка ситуація з ухваленням пакета допомоги Україні
-
Білий дім вважає, що досягнув прогресу в переговорах із республіканцями щодо посилення заходів проти міграції на південному кордоні. Це дозволить, можливо, у січні схвалити пакет додаткового фінансування для України.
-
20 грудня з'явилася інформація, що Сенат США не голосуватиме за пакет заходів щодо надання додаткової допомоги Україні та зміцнення безпеки кордонів Сполучених Штатів до початку наступного року. Переговорники від Демократичної та Республіканської партії водночас продовжують свою роботу.
-
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що президент Джо Байден готовий йти на компроміс із республіканцями для ухвалення додаткової допомоги Україні у питаннях міграційної політики і безпеки кордону.
-
Сенат погодився відкласти відпустку заради переговорів про виділення нової допомоги Україні та залагодженні розбіжностей щодо кордону. Республіканці вимагають жорстких міграційних заходів, на які не хочуть йти демократи. Оскільки гроші для України та Ізраїлю закладені в один законопроєкт із кордоном, то без консенсусу щодо внутрішнього питання грошей для Києва і Тель-Авіва не буде. Але спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився продовжити роботу Конгресу перед святами.
-
Про те, що гроші на допомогу українцям, як і час для цього, закінчуються, Білий дім попередив Конгрес ще на початку грудня.
- Посол США в Україні Бріджит Брінк наголосила, що необхідно продовжити фінансування України, для боротьби з російською агресією.