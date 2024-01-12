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Президент Румунії Йоганніс може позмагатись за посаду президента Європейської Ради, - ЗМІ

Другий президентський термін Йоханніса закінчується в кінці року, він не має права балотуватися знову. 

Президент Румунії Йоганніс може позмагатись за посаду президента Європейської Ради, - ЗМІ
Клаус Йоганніс
Фото: X/Klaus Iohannis

Президент Румунії Клаус Йоганніс хоче стати наступним президентом Європейської Ради після ймовірного уходу з цієї посади Шарля Мішеля.

Про це повідомляє Bloomberg.

Таким чином Йоганніс приєднався до списку колишніх лідерів ЄС, включаючи Маріо Драгі з Італії та Ксав’є Беттеля з Люксембургу, які можуть претендувати на цю посаду.

Другий президентський термін Йоханніса закінчується в кінці року, він не має права балотуватися знову. 

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Втім, Йоганніс зіткнеться з важкою боротьбою за отримання посади, якщо президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн переобереться другий термін. Вони обидва є членами правоцентристської Європейської народної партії.

Прес-секретар офісу Йоханніса відмовився коментувати плани президента.

  • Президент Ради ЄС Шарль Мішель заявив, що може залишити посаду, оскільки має намір балотуватися на виборах до Європейського парламенту в червні. У випадку дострокової відставки Мішеля, лідери ЄС повинні будуть швидко домовитися про наступника. Якщо цього не станеться, головування у Європейській раді тимчасово перейде до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана – лідера країни, яка головуватиме у Раді ЄС з липня 2024 року до грудня.

  • Головування у Раді ЄС на ротаційній основі переходить від одного члена ЄС до іншого на пів року. Це перший випадок, коли чинний президент Ради ЄС буде кандидатом на виборах до Європейського парламенту, а також це вперше він залишає посаду достроково.

  • Шарль Мішель мав би залишатися на посаді до кінця листопада.

  • Після парламентських виборів, які відбудуться 6-9 червня в усіх 27 країнах ЄС, європейські лідери зустрінуться 17 червня та знову 27-28 червня. Саме під час цих зустрічей вони, ймовірно, намагатимуться дійти згоди щодо заміни Мішеля − хоча роль голови Ради зазвичай є частиною "тривалої торгівлі між політичними угрупованнями після того, як оголосять результати виборів".

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