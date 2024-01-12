Президент Румунії Йоганніс може позмагатись за посаду президента Європейської Ради, - ЗМІ

Другий президентський термін Йоханніса закінчується в кінці року, він не має права балотуватися знову.

Президент Румунії Клаус Йоганніс хоче стати наступним президентом Європейської Ради після ймовірного уходу з цієї посади Шарля Мішеля.

Про це повідомляє Bloomberg.

Таким чином Йоганніс приєднався до списку колишніх лідерів ЄС, включаючи Маріо Драгі з Італії та Ксав’є Беттеля з Люксембургу, які можуть претендувати на цю посаду.

Другий президентський термін Йоханніса закінчується в кінці року, він не має права балотуватися знову.

Втім, Йоганніс зіткнеться з важкою боротьбою за отримання посади, якщо президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн переобереться другий термін. Вони обидва є членами правоцентристської Європейської народної партії.

Прес-секретар офісу Йоханніса відмовився коментувати плани президента.