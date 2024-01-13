У Києві горів ТРЦ, евакуювали біля 200 людей (оновлено)

Попередньо загоряння відбулося на 4 поверсі, в дитячій кімнаті.

У Соломʼянському районі Києва горить торгово-розважальний центр «Космополит».

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що наразі відбувається евакуація людей.

"Попередньо - на 4 поверсі чотириповерхової будівлі, в дитячій кімнаті. Екстрені служби прямують на місце", – додав Кличко.

Згодом у ДСНС додали, що о 15:57 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу по вул. Вадима Гетьмана.

Станом на 16.58 ліквідація

пожежі триває.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС Гасіння пожежі з ТРЦ "Космополит"

У ДСНС зазначили, що під час гасіння пожежі евакуйовано близько 200 осіб. Евакуація продовжується.

На місці працює 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 50 рятувальників.

Як повідомили у ДСНС, о 17:42 загорання у одному із приміщень торговельного центру ліквідовано на площі 50 кв.м.

Мер Києва Кличко заявив, що до медиків наразі звернулися троє постраждалих від пожежі. Це жінка та чоловік, які там працюють, та 8-річна дівчинка, яка перебувала в торгівельному центрі. Всі із скаргами на отруєння продуктами горіння.