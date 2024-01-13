​Мобілізація 2.0 version 2024
​Мобілізація 2.0 version 2024
Верховний Суд висловив занепокоєння через проведення ДБР обшуків у Дніпровському райсуді Києва
Верховний Суд висловив занепокоєння через проведення ДБР обшуків у Дніпровському райсуді Києва
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
Нардепи почали збір підписів за відставку спікера парламенту Стефанчука, – Ірина Геращенко (оновлено)
Нардепи почали збір підписів за відставку спікера парламенту Стефанчука, – Ірина Геращенко (оновлено)
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
Український авангард і його хвилі
Український авангард і його хвилі
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну
Навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну
Удари по Ємену. Як «вісь зла» розпорошує ресурси США
Удари по Ємену. Як «вісь зла» розпорошує ресурси США
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Києві горів ТРЦ, евакуювали біля 200 людей (оновлено)

Попередньо загоряння відбулося на 4 поверсі, в дитячій кімнаті.

У Києві горів ТРЦ, евакуювали біля 200 людей (оновлено)
Фото: ДСНС

У Соломʼянському районі Києва горить торгово-розважальний центр «Космополит».

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він зазначив, що наразі відбувається евакуація людей.

"Попередньо - на 4 поверсі чотириповерхової будівлі, в дитячій кімнаті. Екстрені служби прямують на місце", – додав Кличко.

Згодом у ДСНС додали, що о 15:57 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу по вул. Вадима Гетьмана.

Станом на 16.58 ліквідація

пожежі триває.

Фото: ДСНС

Гасіння пожежі з ТРЦ &quot;Космополит&quot;
Фото: ДСНС
Гасіння пожежі з ТРЦ "Космополит"

У ДСНС зазначили, що під час гасіння пожежі евакуйовано близько 200 осіб. Евакуація продовжується. 

На місці працює 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 50 рятувальників.

Як повідомили у ДСНС, о 17:42 загорання у одному із приміщень торговельного центру ліквідовано на площі 50 кв.м. 

Мер Києва Кличко заявив, що до медиків наразі звернулися троє постраждалих від пожежі. Це жінка та чоловік, які там працюють, та 8-річна дівчинка, яка перебувала в торгівельному центрі. Всі із скаргами на отруєння продуктами горіння. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies