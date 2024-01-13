Від атаки безпілотників на Херсонщині постраждала людина, – ОВА

Російська армія атакувала безпілотниками населений пункт у Бериславському районі Херсонської області.
Про це пише Херсонська ОВА.
Як йдеться у повідомленні, від атаки постраждав 54-річний чоловік. Його госпіталізували з відкритою черепно-мозковою травмою, осколковими пораненнями кінцівок і черевної стінки.
Чоловік підключений до апарата штучної вентиляції легень.
- В ніч на сьогодні, 13 січня, армія РФ атакувала Берислав Херсонської області. Внаслідок обстрілів по житлових районах під завалами опинилася 71-річна жінка. Її деблокували та надали необхідну допомогу.
- Сьогодні вранці, 13 січня, Росія вкотре атакувала Україну, застосувавши крилаті ракети Х-31П та "Кинджали". У низці регіонів лунали вибухи. Зокрема, снаряди летіли у напрямку Луцька, Рівного, Києва, Дніпра та Кривого Рогу. Була загроза також для Хмельниччини, зокрема, Старокостянтинова, а також для Львівщини.