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Від атаки безпілотників на Херсонщині постраждала людина, – ОВА

Чоловік підключений до апарата штучної вентиляції легень.

Від атаки безпілотників на Херсонщині постраждала людина, – ОВА
Фото: Сили оборони Півдня

Російська армія атакувала безпілотниками населений пункт у Бериславському районі Херсонської області. 

Про це пише Херсонська ОВА.

Як йдеться у повідомленні, від атаки постраждав 54-річний чоловік. Його госпіталізували з відкритою черепно-мозковою травмою, осколковими пораненнями кінцівок і черевної стінки. 

Чоловік підключений до апарата штучної вентиляції легень.

  • В ніч на сьогодні, 13 січня, армія РФ атакувала Берислав Херсонської області. Внаслідок обстрілів по житлових районах під завалами опинилася 71-річна жінка. Її деблокували та надали необхідну допомогу.
  • Сьогодні вранці, 13 січня, Росія вкотре атакувала Україну, застосувавши крилаті ракети Х-31П та "Кинджали". У низці регіонів лунали вибухи. Зокрема, снаряди летіли у напрямку Луцька, Рівного, Києва, Дніпра та Кривого Рогу. Була загроза також для Хмельниччини, зокрема, Старокостянтинова, а також для Львівщини. 
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