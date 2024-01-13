Від атаки безпілотників на Херсонщині постраждала людина, – ОВА

Російська армія атакувала безпілотниками населений пункт у Бериславському районі Херсонської області.

Про це пише Херсонська ОВА.

Як йдеться у повідомленні, від атаки постраждав 54-річний чоловік. Його госпіталізували з відкритою черепно-мозковою травмою, осколковими пораненнями кінцівок і черевної стінки.

Чоловік підключений до апарата штучної вентиляції легень.