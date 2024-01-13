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Росіяни готують колаборантів до фальсифікацій виборів президента РФ на окупованих територіях України

На ТОТ створюють списки колаборантів, які готові виконати цю роль.

Росіяни готують колаборантів до фальсифікацій виборів президента РФ на окупованих територіях України
Фото: EPA/UPG

Росіяни продовжують підготовку до так званих “виборів президента РФ” й почали активну підготовку “спостерігачів” та фальсифікацій.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Країна, де ніколи не змінювалась влада шляхом виборів намагається переконати, що нібито має розвинене суспільство. Для цього росіяни імітують “вибори”, аби продемонструвати підтримку курсу нацистської політики кремля народом, а отже звязати всіх “колективною відповідальністю”, — пишуть у ЦНС.

Оскільки місцеве населення ТОТ проігнорує “вибори”, як до цього проігнорувало “референдум” та “місцеві вибори”, росіяни вже зараз готуються цей процес фальсифікувати.

Так, вибори вкотре розтягнуть на кілька днів та дозволяють голосувати за місцем проживання, аби пояснити відсутність людей на дільницях. 

"Ну а “спостерігачів” кремль почав готувати вже зараз. На ТОТ вже зараз створюють списки колаборантів, які готові виконати цю роль. Їх імена засекречені, але відомо що вже почався їх інструктаж як допомогти фальсифікувати явку", — додають у ЦНС. 

  • Росіяни планують провести вибори президента РФ на окупованих українських територіях. Попередньо розглядається варіант з проведенням “виборів” на ТОТ 15-17 березня.
  • Раніше міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm повідомила, що Росія, готуючись до виборів, починає останню зачистку телеграм-каналів від проявів нелояльності Кремлю. Таким чином МО РФ намагається “підловити” нелояльні негативні Телеграм-канали.
  • Окупанти вже затвердили положення про вибори на тимчасово окупованих територіях. ЦВК Росії дозволила голосувати на тимчасово окупованих територіях без російських паспортів. 
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