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Новий глава МЗС Франції Стефан Сежурне прибув до Києва

Сежурне зустрінеться із Володимиром Зеленським.

Новий глава МЗС Франції Стефан Сежурне прибув до Києва
Стефан Сежурне праворуч на фото
Фото: France Diplomatie/X

Сьогодні, 13 січня, до Києва прибув новопризначений міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне.

Про це повідомляє BFM TV.

Вже в Києві Сежурне заявив, що приїхав до столиці України, аби довести, що Франція підтримуватиме Україну в довгостроковій перспективі з економічної, військової і гуманітарної точки зору.

Також, міністр закордонних справ додав, що представники уряду Франції відвідуватимуть Київ, щоб "зрозуміти, що сьогодні потрібно українцям".

Відомо, що пообіді новий глава МЗС Франції проведе зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.

Про візит нового глави МЗС Франції повідомили на сторінці відомтсва МЗС в мережі "Х".

Там зазначили, що це перший візит Сежурне до Києва, який покликаний продовжити дипломатичні зусилля Франції та підтвердити відданість країни своїм союзникам і цивільному населенню.

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