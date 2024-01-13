Новий глава МЗС Франції Стефан Сежурне прибув до Києва

Сьогодні, 13 січня, до Києва прибув новопризначений міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне.

Про це повідомляє BFM TV.

Вже в Києві Сежурне заявив, що приїхав до столиці України, аби довести, що Франція підтримуватиме Україну в довгостроковій перспективі з економічної, військової і гуманітарної точки зору.

Також, міністр закордонних справ додав, що представники уряду Франції відвідуватимуть Київ, щоб "зрозуміти, що сьогодні потрібно українцям".

Відомо, що пообіді новий глава МЗС Франції проведе зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.

Про візит нового глави МЗС Франції повідомили на сторінці відомтсва МЗС в мережі "Х".

#Ukraine | @steph_sejourne est arrivé à Kyiv pour son premier déplacement sur le terrain, afin d’y poursuivre l’action diplomatique française et de réitérer l’engagement de la France auprès de ses alliés et aux côtés des populations civiles. pic.twitter.com/HRBfxRpJUK — France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) January 13, 2024

Там зазначили, що це перший візит Сежурне до Києва, який покликаний продовжити дипломатичні зусилля Франції та підтвердити відданість країни своїм союзникам і цивільному населенню.