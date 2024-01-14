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Командувач повітряних сил розповів деталі щодо збільшення потенціалу ударної авіації

Українські фахівці вивчають різні можливості для збільшення бойового потенціалу авіації в цілому.

Командувач повітряних сил розповів деталі щодо збільшення потенціалу ударної авіації
Фото: Микола Олещук

Українські фахівці вивчають різні можливості для збільшення бойового потенціалу авіації. 

Про це розповів Командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук.

Командувач ПС підтримав позицію командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського щодо посилення можливостей ударної авіації для забезпечення наступальних та оборонних дій Сил оборони.

Він наголосив, що Повітряні Сили розглядали і розглядають різні авіаційні платформи для посилення і подальшого розвитку бойової авіації України.

"В пріоритеті сьогодні, звісно освоєння F-16, на який уже перенавчаються українські пілоти. Втім наші фахівці вивчають й інші можливості щодо збільшення бойового потенціалу авіації в цілому. Я щодня на постійному контакті з командувачем Сухопутних військ ЗС України, керівниками угруповань військ, і ми робимо усе для того, аби забезпечити максимально можливе прикриття військ від повітряних атак ворога на різних напрямках", — зазначив Микола Олещук.

Як відомо, на озброєнні Повітряних Сил чотири основні типи бойових літаків, які поступово замінюватиме західна техніка.

"Ми не виключаємо будь-яку допомогу партнерів щодо багатоцільових літаків, штурмової авіації, вертольотів. Звісно, освоєння кожного нового типу літака — складний і не швидкий процес для нас, але ми його пройдемо", — підкреслює Олещук.

Командувач додає, що одразу відмовитися від експлуатації радянських літальних апаратів не має можливості. Тому поряд із F-16 у небі працюватимуть і МіГ-29, не виключено, що бойові спроможності бомбардувальників Су-24М посилить Mirage-2000D, а штурмовиків Су-25 — A-10 Thunderbolt II.

"Днями обговорили із генерал-полковником Олександром Сирським перспективні напрямки подальшої роботи у сфері розвитку та зміцнення авіаційної компоненти Повітряних Сил та армійської авіації Сухопутних військ. І робимо все для того, щоб наші війська були прикриті з повітря, і щоби ворог відчув потужний кулак ударної авіації", — наголосив командувач Повітряних Сил ЗС України.

Наостанок він закликав представників медіа, військових експертів виважено оприлюднювати інформацію і не робити передчасних висновків. А також не задавати незручні питання офіційним представникам виду. 

Раніше Командувач Сухопутних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю для Reuters заявляв, що Києву потрібно більше військової авіації, наприклад американських штурмовиків A-10 для підтримки піхоти. Також Україна потребує літаків, які можуть стріляти крилатими ракетами великої дальності.

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