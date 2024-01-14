З деокупованих районів Херсонщини евакуювали ще 31 особу, з них - чотири дитини

З деокупованих територій Херсонської області евакуювали ще 31 людину. У тому числі - чотирьох дітей.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

Зазначається, що поїздом виїхали 13 жителів, автотранспортом - 18.

Крім того, триває видача гуманітарної допомоги жителям Херсонщини. Учора мешканці звільнених територій від міжнародних громадських організацій, благодійників та волонтерів отримали 220 продуктових наборів, 4200 буханок хліба, 250 порцій гарячих обідів та 9072 літри питної води.

Також людям передали 220 гігієнічних наборів та 76,8 тонн брикетів.