Ранкова ракетна атака: РФ атакувала Україну "Кинджалами" та Х-31П
Ранкова ракетна атака: РФ атакувала Україну "Кинджалами" та Х-31П
У Києві горів ТРЦ, евакуювали біля 200 людей (оновлено)
У Києві горів ТРЦ, евакуювали біля 200 людей (оновлено)
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
​Мобілізація 2.0 version 2024
​Мобілізація 2.0 version 2024
Удари по Ємену. Як «вісь зла» розпорошує ресурси США
Удари по Ємену. Як «вісь зла» розпорошує ресурси США
Скандал на півтора мільярда: в чому звинувачують родину Гринкевичів
Скандал на півтора мільярда: в чому звинувачують родину Гринкевичів
Сили оборони вперше уразили російський комплекс РЕБ "Билина"
Сили оборони вперше уразили російський комплекс РЕБ "Билина"
Проєкт “Народний дрон”: глава Мінцифри закликав українців долучатися до створення FPV-дронів у себе вдома
Проєкт “Народний дрон”: глава Мінцифри закликав українців долучатися до створення FPV-дронів у себе вдома
Навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну
Навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну
ГоловнаСуспільствоВійна

З деокупованих районів Херсонщини евакуювали ще 31 особу, з них - чотири дитини

Поїздом виїхали 13 жителів, автотранспортом - 18.

З деокупованих районів Херсонщини евакуювали ще 31 особу, з них - чотири дитини
Херсон, евакуація (архівне фото)
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

З деокупованих територій Херсонської області евакуювали ще 31 людину.  У тому числі - чотирьох дітей.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

Зазначається, що поїздом виїхали 13 жителів, автотранспортом - 18.

Крім того, триває видача гуманітарної допомоги жителям Херсонщини. Учора мешканці звільнених територій від міжнародних громадських організацій, благодійників та волонтерів отримали 220 продуктових наборів, 4200 буханок хліба, 250 порцій гарячих обідів та 9072 літри питної води.

Також людям передали 220 гігієнічних наборів та 76,8 тонн брикетів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies