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​Пожежа в ТРЦ у Києві: підпал здійснив семирічний хлопчик

Батьків дитини запросили до Солом’янського управління поліції для дачі показів.

​Пожежа в ТРЦ у Києві: підпал здійснив семирічний хлопчик
Гасіння пожежі з ТРЦ "Космополит"
Фото: ДСНС

Поліцейські Києва розслідують кримінальне провадження за фактом пожежі у парку розваг торговельно-розважального комплексу у Солом’янському районі.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зазаначається, що  провадження розпочато за фактом умисного знищення або пошкодження майна.

Під час огляду місця події та опрацювання відео з камер внутрішнього спостереження, встановлено, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу, який здійснив семирічний хлопчик - відвідувач парку розваг.

Батьки разом з дитиною запрошені до Солом’янського управління поліції для дачі показів. За вказаним фактом слідчі розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу - умисне знищення або пошкодження майна.

"Поліція звертається до громадян, будь ласка, спілкуйтеся зі своїми дітьми та роз’яснюйте їм правила поводження з вогнем та легкозаймистими матеріалами. Пам’ятайте, ігри з вогнем можуть призвести до трагічних наслідків", - закликали правоохоронці.

  • Інформація про пожежу у ігровій кімнаті одного з ТРЦ надійшла до поліції ввечері 13 січня. На місці працювали наряди поліції, ДСНС та медики. Під час гасіння пожежі евакуювали близько 200 осіб. До медиків звернулися троє постраждалих  - це жінка та чоловік, які там працюють, та 8-річна дівчинка, яка перебувала в торгівельному центрі. Всі - зі скаргами на отруєння продуктами горіння.
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