​Пожежа в ТРЦ у Києві: підпал здійснив семирічний хлопчик

Батьків дитини запросили до Солом’янського управління поліції для дачі показів.

Поліцейські Києва розслідують кримінальне провадження за фактом пожежі у парку розваг торговельно-розважального комплексу у Солом’янському районі.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зазаначається, що провадження розпочато за фактом умисного знищення або пошкодження майна.

Під час огляду місця події та опрацювання відео з камер внутрішнього спостереження, встановлено, що пожежа виникла внаслідок умисного підпалу, який здійснив семирічний хлопчик - відвідувач парку розваг.

Батьки разом з дитиною запрошені до Солом’янського управління поліції для дачі показів. За вказаним фактом слідчі розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу - умисне знищення або пошкодження майна.

"Поліція звертається до громадян, будь ласка, спілкуйтеся зі своїми дітьми та роз’яснюйте їм правила поводження з вогнем та легкозаймистими матеріалами. Пам’ятайте, ігри з вогнем можуть призвести до трагічних наслідків", - закликали правоохоронці.