Яким має бути справедливий і міцний мир в Україні?

Важко уявити більш жахливий досвід. Охоплені панікою вагітні жінки та матері, які привели своїх дітей на світ лише кілька годин тому, поспішали до бомбосховища за мить до того, як ракета врізалася в пологовий будинок.

Ситуація в місті Дніпро після Різдва була жахливою. Розбиті вікна, розбиті стелі, почорнілі стіни, поцятковані осколками. Але завдяки швидкому мисленню лікарів і медсестер ніхто не загинув і не отримав серйозних травм.

Невибіркове насильство з повітря

На жаль, багатьом іншим по всій Україні пощастило менше, оскільки Володимир Путін закінчив 2023 рік так, як він його почав – ракетними та бомбовими ударами. Повітряні напади 29 грудня та 2 січня – найбільш масові і руйнівні у цій війні – були типовим безсердечним актом російського режиму, чия армія настільки ослаблена на полі бою, що була змушена вдаватися до невибіркового насильства з повітря. Це той самий Володимир Путін, який з огляду на майбутні вибори неодноразово намагається переконати інші країни, що він відчайдушно прагне миру. Ось як виглядає мир в очах терористичної держави.

Фото: Макс Требухов

Упродовж наступних трьох днів Росія запустила понад 500 ракет і безпілотників по всій Україні, від Львова на заході до Дніпра на сході, завдаючи ударів не лише по лікарнях, а й по школах, дитячих садках, торгових центрах, будинках і навіть укриттях, де були люди. Серед загиблих – багато цивільних, жінок і чоловіків, дуже молодих і дуже старих.

Після року глобальної невизначеності не дивно, що в багатьох країнах світу, виснажених ненаситною жагою терору Путіна, люди майже не звертають уваги на останні російські звірства. Багато хто просто хотів відсвяткувати початок року в надії, що новий рік принесе краще майбутнє.

Програма з десяти пунктів

Українці теж прагнуть миру та безпеки. Але ми залишаємось непохитними у своїй рішучості захистити наші свободи і перешкодити злочинній спробі Путіна побудувати нову імперію на нашій землі. Україну не залякають ні постійні російські бомбардування, ні пихаті промови Путіна.

Україна переможе – і мусить – перемогти, але яку форму має мати справедливий і міцний мир? У листопаді 2022 року президент Зеленський окреслив свій план миру з 10 пунктів. Виступаючи на саміті G20 на Балі, він сказав: «Не можна вимагати від України компромісу зі своєю совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Ми поважаємо правила і тримаємо своє слово. Зеленський також запевнив: «Україна завжди була лідером у миротворчих зусиллях, і світ це бачив. І якщо Росія заявляє, що хоче закінчити цю війну, то нехай доведе свої слова діями».

Фото: скрин відео Звернення президента Зеленського до країн G20

Важливість цієї сміливої ініціативи продемонстрували його подальші переговори зі світовими лідерами, включаючи президента США Джо Байдена та прем’єр-міністра Індії Нарендру Моді. Відтоді триває інтенсивна робота над планом із залученням експертів з національної безпеки з багатьох країн світу.

Після трьох зустрічей минулого року в Копенгагені, Джидді та на Мальті, де перші п’ять пунктів – радіаційна та ядерна безпека; продовольча безпека; енергетична безпека; звільнення полонених і депортованих; і відновлення територіальної цілісності України – обговорювалися, робота увійде у вирішальну фазу цими вихідними на саміті в Давосі напередодні Всесвітнього економічного форуму.

Фото: ОПУ

Делегати з понад 80 країн з усіх куточків світу обговорюватимуть інші п’ять аспектів плану – виведення російських військ і припинення бойових дій; відновлення справедливості; екологічна безпека; Недопущення ескалації війни та повторення агресії; і підтвердження закінчення війни. Амбітна мета полягає в тому, щоб створити детальний проект плану дій для обговорення світовими лідерами.

Не список бажань, а план

Для критиків і скептиків дозвольте мені пояснити: проект – це не український перелік побажань, а ретельна та детальна пропозиція, яка має величезну легітимність завдяки участі країн усього світу.

Розмови про плани були сміливими, іноді відвертими, але завжди конструктивними, учасники виявляли надзвичайне бажання відновити мир і відстояти справедливість.

Важко придумати місце, яке б більше відповідало цим благородним цілям, ніж Швейцарія. Цього року не тільки відзначається 160-та річниця Першої Женевської конвенції, що є визначальним моментом у захисті жертв збройних конфліктів, але й роль Швейцарії як надійного, нейтрального посередника є безпрецедентною.

Від початку XVIII століття, коли в Бадені було підписано угоду про припинення війни за іспанську спадщину, яка охопила Європу, до першого саміту між президентом США Рональдом Рейганом і радянським лідером Михайлом Горбачовим у Женеві в 1985 році, Швейцарія довгий час була безпечним причалом у бурхливому морі війни.

Для нас велика честь і вдячність бути гостями Швейцарії, велика честь і вдячність за підтримку багатьох країн у допомозі створити практичний, законний план миру.

Ця місія та незмінна рішучість світу працювати над перемогою проти незаконного вторгнення Росії дає мені нову надію на те, що життя цих немовлят, народжених у Дніпрі під звуки ракетних ударів, одного дня буде безпечним і захищеним.