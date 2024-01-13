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Зеленський візьме участь у Давоському економічному форумі

Президент України виступить з промовою очно на одному з заходів 16 січня.

Зеленський візьме участь у Давоському економічному форумі
Фото: Пресслужба президента України

Організатори Всесвітнього економічного форуму в Давосі повідомили про особисту участь президента України Володимира Зеленського. 

На офіційному порталі заходу вказано, що український  лідер виступить з промовою очно на одному з заходів 16 січня, — пише "Європейська правда".

Зеленський особисто виступить зі спеціальною промовою на панелі "Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі". Разом із ним у панелі братимуть участь виконавчий директор Всесвітнього економічного форуму Клаус Швааб та президент ВЕФ Бьорге Бренде.

  • Раніше інформацію про участь Володимира Зеленського в економічному форумі в Давосі писало видання The Guardian.
  • Керівник ОПУ Андрій Єрмак повідомляв, що у Давосі відбудеться нова зустріч радників із національної безпеки та політичних радників лідерів країн щодо реалізації української формули миру.
  • У заході візьмуть участь чимало світових лідерів та політики, зокрема, президент Ізраїлю Іцхак Герцог, новообраний президент Аргентини Хав'єр Мілей, президент Франції Еммануель Макрон та держсекретар США Ентоні Блінкен.
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