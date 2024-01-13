Зеленський візьме участь у Давоському економічному форумі

Президент України виступить з промовою очно на одному з заходів 16 січня.

Організатори Всесвітнього економічного форуму в Давосі повідомили про особисту участь президента України Володимира Зеленського.

На офіційному порталі заходу вказано, що український лідер виступить з промовою очно на одному з заходів 16 січня, — пише "Європейська правда".

Зеленський особисто виступить зі спеціальною промовою на панелі "Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі". Разом із ним у панелі братимуть участь виконавчий директор Всесвітнього економічного форуму Клаус Швааб та президент ВЕФ Бьорге Бренде.