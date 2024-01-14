На полях четвертої зустрічі радників із питань національної безпеки та політичних радників лідерів держав щодо реалізації Формули миру у швейцарському Давосі українська сторона за участю керівника Офісу Президента Андрія Єрмака розпочала двосторонні переговори з державним секретарем МЗС Румунії Юліаном Фотою про укладення двосторонньої безпекової угоди.
Про це повідомляє Офіс президента.
"Переговори розпочато на виконання доручення президента в межах Спільної декларації G7 про підтримку України. Вони ознаменували підвищення двосторонніх відносин до рівня стратегічного партнерства. Це стало логічним продовженням домовленостей за результатами телефонної розмови президентів України та Румунії від 9 січня 2024 року та кроком на виконання Спільної декларації лідерів обох держав від 10 жовтня 2023 року", - йдеться в повідомленні.
В ОП зазначили, що Румунія стала 9-ю країною, яка розпочала з Україною двосторонні безпекові переговори, та вкотре підтвердила непохитну підтримку незалежності й територіальної цілісності нашої держави, а також її європейського та євроатлантичного шляху.
Як зазначив заступник керівника ОП Ігор Жовква, без Румунії неможливо уявити повноцінні гарантії безпеки в Європі, зокрема - в Чорноморському регіоні.
Безпекова угода з Британією
- 12 січня президент Володимир Зеленський і прем'єр Британії Ріші Сунак у Києві підписали безпековий договір на десять років із можливістю продовження. Відповідно до документа, безпекові зобов’язання Британії діятимуть до вступу України в НАТО. Однак у разі вступу нашої держави до Альянсу до закінчення терміну, дія безпекових зобов'язань завершиться і буде включена в систему НАТО.
- Війська Королівства не будуть воювати разом з Україною. Однак у рамках угоди Україні надаватимуть військову техніку.
- Текст угоди оприлюднили на сайті глави держави.