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Румунія стала 9-ю країною, яка розпочала з Україною двосторонні безпекові переговори

Зустріч відбулась на полях четвертої зустрічі радників із питань нацбезпеки у швейцарському Давосі

Румунія стала 9-ю країною, яка розпочала з Україною двосторонні безпекові переговори
Фото: Офіс президента

На полях четвертої зустрічі радників із питань національної безпеки та політичних радників лідерів держав щодо реалізації Формули миру у швейцарському Давосі українська сторона за участю керівника Офісу Президента Андрія Єрмака розпочала двосторонні переговори з державним секретарем МЗС Румунії Юліаном Фотою про укладення двосторонньої безпекової угоди.

Про це повідомляє Офіс президента.

"Переговори розпочато на виконання доручення президента в межах Спільної декларації G7 про підтримку України. Вони ознаменували підвищення двосторонніх відносин до рівня стратегічного партнерства. Це стало логічним продовженням домовленостей за результатами телефонної розмови президентів України та Румунії від 9 січня 2024 року та кроком на виконання Спільної декларації лідерів обох держав від 10 жовтня 2023 року", - йдеться в повідомленні.

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В ОП зазначили, що Румунія стала 9-ю країною, яка розпочала з Україною двосторонні безпекові переговори, та вкотре підтвердила непохитну підтримку незалежності й територіальної цілісності нашої держави, а також її європейського та євроатлантичного шляху.

Як зазначив заступник керівника ОП Ігор Жовква, без Румунії неможливо уявити повноцінні гарантії безпеки в Європі, зокрема - в Чорноморському регіоні.

Безпекова угода з Британією

  • 12 січня президент Володимир Зеленський і прем'єр Британії Ріші Сунак у Києві підписали безпековий договір на десять років із можливістю продовження. Відповідно до документа, безпекові зобов’язання Британії діятимуть до вступу України в НАТО. Однак у разі вступу нашої держави до Альянсу до закінчення терміну, дія безпекових зобов'язань завершиться і буде включена в систему НАТО.
  • Війська Королівства не будуть воювати разом з Україною. Однак у рамках угоди Україні надаватимуть військову техніку.
  • Текст угоди оприлюднили на сайті глави держави.

 

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