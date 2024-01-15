Сомалі погрожує війною з Ефіопією через сепаратистський регіон

Регіон Сомаліленд сподівався бути визнаним країною після портової угоди з Ефіопією, яка не має виходу до моря. Це викликало обурення в Сомалі.

Сомалі готовий оголосити війну, щоб перешкодити Ефіопії визнати сепаратистську територію Сомаліленд і побудувати там порт.

Про це заявив старший радник президента Сомалі, пише The Guardian.

Меморандум про взаєморозуміння, підписаний 1 січня, який дозволяє Ефіопії, що не має виходу до моря, розбудувати військово-морську базу на узбережжі Сомаліленду, викликав неспокій на Сомалійському півострові (Африканському Розі) − одному із найнестабільніших регіонів світу.

Сомалі вважає Сомаліленд частиною своєї території та оголосила угоду недійсною. Минулої неділі її президент Хасан Шейх Мохамуд закликав сомалійців “готуватися до захисту нашої батьківщини”. У Могадішо, столиці Сомалі, пройшли мітинги проти угоди.

“Ми використовуємо всі дипломатичні варіанти, і я думаю, що Ефіопія схаменеться, але ми готові до війни, якщо Абій хоче війни”, − сказав радник, маючи на увазі прем’єр-міністра Ефіопії Абія Ахмеда.

Радник сказав, що угода з портом “застала Сомалі зненацька”. Він заявив, що Абій заперечував намір шукати вихід до моря через Сомаліленд, коли його про це запитував президент Мохамуд на саміті у Саудівській Аравії у листопаді.

До 1960 року Сомаліленд був британською колонією. Ця територія була незалежною 5 днів, перш ніж добровільно об’єднатися з Сомалі, колишньою італійською колонією. Це був нерівний союз, який завершився відокремленням Сомаліленду в 1991 році після десятирічної визвольної боротьби проти військового режиму, який підтримував Радянський Союз. Сьогодні Сомаліленд є де-факто незалежною державою з власною валютою, парламентом і дипломатичними представництвами за кордоном.

Протягом двох десятиліть Сомалі страждала від “Аш-Шабаб” − потужної філії “Аль-Каїди”, що зробило її однією з найнебезпечніших країн світу. Натомість у Сомаліленді відносно мирно, навіть якщо нещодавні зіткнення на східному кордоні з Сомалі підірвали стабільний імідж регіону. Однак Сомаліленд досі не визнаний жодною країною. Західні уряди не визнають його, доки це не зроблять африканські країни. Зі свого боку лідери континенту утрималися, дотримуючись давньої політики Африканського Союзу проти перекроювання національних кордонів, успадкованих від колонізаторів.

Без визнання Сомаліленду важко залучити інвестиції, територія відрізана від міжнародних фінансів, які в основному проходять через Могадішо. В інтерв'ю Observer міністерка закордонних справ Сомаліленду Есса Кейд заявила, що портова угода з Ефіопією “узаконить наше самовизначення” і може спровокувати “ефект доміно”: інші країни визнають цю територію.

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Ефіопія та Сомалі мали конфлікт у 1977-78 роках через спірний регіон, і напруженість досі висока. Ефіопія вторглася в Сомалі в 2006 році, щоб витіснити ісламістів з Могадішо, сприяючи заколоту повстанців “Аль-Шабаб”. Сьогодні вона є однією з найбільших країн, що надають війська до складу миротворчих сил Африканського Союзу в Сомалі.