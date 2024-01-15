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У Фінляндії судитимуть зловмисників, які переправили в Росію понад 3500 дронів

Також фінські компанії постачали в обхід санкцій іншу оборонну продукцію.

У Фінляндії судитимуть зловмисників, які переправили в Росію понад 3500 дронів
Фото: Aliexpress.com

Цього місяця перед судом постануть гендиректор фінських компаній Luminor і Siberica та декілька його співробітників, які переправили в Росію дрони та іншу техніку і при цьому обійшли санкції, передає Yle.

Очільник компаній Габріель Темін ув'язнений із вересня 2023 року, троє співробітників Siberica отримали звинувачення у грубих порушеннях нормативних вимог, ще один обвинувачений – представник експедитора, який здійснював постачання для компаній.

Підозрювані свою провину заперечують.

Судовий процес розпочнеться 26 січня.

Митниця підозрює, що товари, які підпадають під санкції, опинилися через Фінляндію у Росії. Загальна вартість товарів становить понад три мільйони євро.

За даними розслідування, електроніка, дрони і обладнання, класифіковане як оборонне, експортували у треті крани, а звідти - в РФ. Там виявили, зокрема, майже 3500 дронів. Крім того, навесні 2023 року через Росію до Казахстану, ймовірно, перевезли пристрої, що класифікують як оборонне обладнання і призначені для зупинки дронів.

Для перевезення був би потрібен дозвіл на транзит оборонної техніки, але заявку на нього не подавали. Є підозра, що ці пристрої також опинилися у Росії.

Видання зазначає, що Siberica – компанія, яка працює у сфері зберігання, а Luminor – у секторі експедирування та фрахтування. Товарообіг обох фірм сильно зріс у 2022 році, коли Росія вторглася до України.

За даними митниці, отримана під час розслідування інформація свідчить про те, що ця діяльність управлялася і фінансувалася з Росії.

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