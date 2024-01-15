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Поблизу берегів Ємену у комерційне судно влучила ракета

Корабель отримав пошкодження вантажного трюму, однак прямує далі.

Поблизу берегів Ємену у комерційне судно влучила ракета
Фото: EPA/UPG

У контейнеровоз, який пропливав через води Ємену, влучила ракета. Трапилося це недалеко від порту Аден. 

Як заявили деякі офіційні особи, ракету запустили хусити, пише Рolitico, однак уточнюють, що поки що жодне угруповання поки не взяло на себе відповідальність.

За даними Центрального командування США , протикорабельна балістична ракета влучила в судно Gibraltar Eagle, яке йшло під прапором Маршаллових Островів і експлуатується фірмою із США. 

Як зазначило видання, корабель не повідомив про значні пошкодження та продовжує прямувати за курсом.

Також у матеріалі наголошують, що шиїтська повстанська організація заявляла раніше про те, що переслідує лише судноплавство, пов’язане з Ізраїлем, тому під час війни з ХАМАСом у Газі,  десятки вантажних суден і танкерів стали мішенню.

Однак пошкоджене ракетою судно не має очевидних зв’язків з Ізраїлем і, ймовірно, удар по ньому був помствою за американську атаку по хуситах.

  • Хусити є одним з кількох угруповань в об’єднаній з Іраном "Осі опору", які атакували ізраїльські та американські цілі після того, як їхній палестинський союзник ХАМАС напав на Ізраїль. 
  • У грудні хусити вразили снарядом німецьке вантажне судно, яке йшло під прапором Ліберії. Екіпаж не постраждав. Раніше єменські хусити вдарили ракетою по норвезькому танкеру у Червоному морі. Есмінець ВМС США надав постраждалому кораблю допомогу. Атака хуситів спричинила пожежу на танкері, але жертв немає.
  • У п'ятницю, 12 січня, США та союзники завдали понад 60 ударів по об'єктах хуситів у Ємені у відповідь на атаки на торгові судна у Червоному морі.
  • Навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну, про це у матеріалі LB.ua.
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