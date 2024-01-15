Поблизу берегів Ємену у комерційне судно влучила ракета

У контейнеровоз, який пропливав через води Ємену, влучила ракета. Трапилося це недалеко від порту Аден.

Як заявили деякі офіційні особи, ракету запустили хусити, пише Рolitico, однак уточнюють, що поки що жодне угруповання поки не взяло на себе відповідальність.

За даними Центрального командування США , протикорабельна балістична ракета влучила в судно Gibraltar Eagle, яке йшло під прапором Маршаллових Островів і експлуатується фірмою із США.

Як зазначило видання, корабель не повідомив про значні пошкодження та продовжує прямувати за курсом.

Також у матеріалі наголошують, що шиїтська повстанська організація заявляла раніше про те, що переслідує лише судноплавство, пов’язане з Ізраїлем, тому під час війни з ХАМАСом у Газі, десятки вантажних суден і танкерів стали мішенню.

Однак пошкоджене ракетою судно не має очевидних зв’язків з Ізраїлем і, ймовірно, удар по ньому був помствою за американську атаку по хуситах.