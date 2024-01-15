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Проект безпекової угоди між Україною та Канадою передали в ОПУ, – Цмоць

Канада підтримує Україну, тож у цій угоді буде те, що країна вже робить для нашої держави.

Проект безпекової угоди між Україною та Канадою передали в ОПУ, – Цмоць

З підписанням угоди про безпекову співпрацю з Великою Британією активізувалися переговори також про безпекову угоду Україна-Канада. Проект доменту днями вже передали Києву.

"Я дуже рада вам повідомити, що в п’ятницю Канада вислала до Ігоря Жовкви копію (проєкту) угоди, щоб розпочати детальніші переговори, щоб за кілька тижнів закінчити переговори між Канадою і Україною", – заявила Наталка Цмоць, посол Канади в Україні, пише Європейська правда. 

Як наголосила посолка, на думку Канади, це має бути угода про "безпекові запевнення – security assurances".

Цмоць уточнила, що ухвалення такої безпекової угоди відповідатиме домовленостям, які досягли прем’єр міністр Канади Джастін Трюдо і президент України Володимир Зеленський у вересні.

"Прем’єр-міністр Трюдо під час візиту Зеленського до Канади сказав, що Канада прагне покласти на папір свої зобов’язання щодо багаторічної підтримки – для того, щоби Україна була впевнена у передбачуваності такої підтримки у майбутньому", – заявила посолка.

Також вона додала. що Канада підтримує Україну, тож у цій угоді буде те, що країна вже робить для нашої держави.

  • Нещодавно Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали безпековий договір на десять років із можливістю продовження. Сторони уклали "Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим королівством Великої Британії та Північної Ірландії". Докумень підписали після переговорів у Маріїнському палаці в Києві.
  • Як додали в СБУ, ця угода передбачає співробітництво у кіберзахисті та санкційній політиці.
  • Загалом, за словами Зеленського, до безпекової декларації G7 на підтримку України приєдналося майже 30 держав.
  • США також прагнуть підписати з Україною безпековий договір, і вже відбулися два раунди переговорів. Штати виступають за вступ України до НАТО і безпекова угода має на меті створити "міст для гарантування безпеки".
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