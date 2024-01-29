Окупанти скинули БпЛА біля цивільного авто в Чернігівській області

На щастя, люди цілі.

Російська армія атакувала в Чернігівській області безпілотником цивільну машину з людьми, які їхали в лікарню. Внаслідок вибуху уламки посікли авто.

Люди, на щастя, вціліли. Про це повідомили в Національній поліції України.

"Водій автомобіля ВАЗ-2107 пояснив поліцейським, що рухався із трьома пасажирами з прикордонного села у райцентр в лікарню. У селі, поблизу перехрестя доріг, люди почули сильний вибух і побачили спалах – ймовірно, ворожий дрон скинув невідомий вибуховий предмет", – йдеться у повідомленні.