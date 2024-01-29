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Окупанти скинули БпЛА біля цивільного авто в Чернігівській області

На щастя, люди цілі. 

Окупанти скинули БпЛА біля цивільного авто в Чернігівській області
Обстріляне авто в Чернігівській області
Фото: Національна поліція в Telegram

Російська армія атакувала в Чернігівській області безпілотником цивільну машину з людьми, які їхали в лікарню. Внаслідок вибуху уламки посікли авто.

Люди, на щастя, вціліли. Про це повідомили в Національній поліції України.

"Водій автомобіля ВАЗ-2107 пояснив поліцейським, що рухався із трьома пасажирами з прикордонного села у райцентр в лікарню. У селі, поблизу перехрестя доріг, люди почули сильний вибух і побачили спалах – ймовірно, ворожий дрон скинув невідомий вибуховий предмет", – йдеться у повідомленні. 

  • Ворог не припиняє обстрілів прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Днями росіяни розстріляли в Сумській області брата і сестру.
  • Також окупанти вбили останнього мешканця села Степок, що неподалік російського кордону.
  • Влада Чернігівської і Сумської областей закликає мешканців евакуюватися з прикордонних територій. З питань евакуації потрібно звертатися до ОВА або на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48. 
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