При собі він мав ще одну гранату РГД-5, яку він незаконно придбав і зберігав.

Затримали чоловіка, який кинув гранату на подвір'я депутата облради

Правоохоронці викрили і затримали 27-річного мешканця Мукачева, якого підозрюють у тому, що він кинув гранату на подвірʼя депутата Закарпатської облради.

Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура.

Зазначається, що чоловікові висунули підозру в умисному знищенні чужого майна шляхом вибуху та незаконному поводженні з боєприпасами (ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 263 КК).

Підозрюваного затримали в Ужгороді. В його особистих речах правоохоронці знайшли ще одну гранату - РГД-5, яку він незаконно придбав і зберігав.

Як повідомлялося, 23 січня близько 4 ранку невідомий кинув гранату у двір будинку депутата обласної ради. Від вибуху ніхто не постраждав, однак було пошкоджено майно. Сума збитків встановлюється.