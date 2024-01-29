Угорська опозиція пропонує ратифікувати вступ Швеції до НАТО на позачерговому засіданні парламенту

Опозиційні партії Угорщини подали пропозицію щодо скликання 5 лютого позачергової сесії парламенту.

Про це повідомляє Reuters.

Угорська опозиція пропонує розглянути на позачерговій сесії ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО.

“Наше прохання було надіслано спікеру... Тепер питання полягає в тому, чи вистачить сміливості 135 чоловіків, щоб з’явитися” – сказала Reuters опозиційний депутат Зіта Гурмаї.

Водночас спікер парламенту Ласло Ковер заявив, що немає нагальної потреби в будь-якому екстраординарному кроці щодо ратифікації вступу Швеції до НАТО. Він припустив, що спроби опозиції провести додаткову сесію, швидше за все, проваляться.

Швеція ще 2022 року подала свою заявку на вступ до НАТО. З того часу її ратифікували всі країни-члени Альянсу, крім Угорщини та Туреччини. Туреччина звинуватила Швецію у "допомозі курдським терористам" і відмовлялася схвалювати вступ Швеції до НАТО.

Раніше Ердоган заявляв, що немає точних термінів схвалення Туреччиною вступу Швеції до НАТО. Але вже 23 жовтня цього року він підписав протокол про вступ Швеції до Альянсу. Через два дні цей протокол підписав спікер турецького парламенту.

Проте вже наступного дня з'явилася інформація, що правляча партія Туреччини "Партія справедливості та розвитку" (ПСР) ймовірно планує відкласти голосування за вступ Швеції до НАТО до кінця року через акції зі спаленням Корану.

Голова Комітету із закордонних справ Великих національних зборів Туреччини опісля заявив, що не спішитиме із обговоренням ратифікації заявки Швеції.

Наприкінці минулого місяця очільник МЗС Туреччини висловив припущення про орієнтовний термін вступу Швеції до НАТО. Він сказав, що Швеція зможе стати членом Альянсу "протягом кількох тижнів”.

Комітет із закордонних справ парламенту Туреччини на засіданні у вівторок, 26 грудня, підтримав ратифікацію протоколу про вступ Швеції в Північноатлантичний Альянс.

Парламент Туреччини 23 січня затвердив протокол вступу Швеції до НАТО. Тепер його скерують на підпис Ердогану. Опісля документ передадуть до Вашингтону на зберігання у Державному департаменті США.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав рішення турецького парламенту, яке ратифікує протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу.

Таким чином останньою державою, яка має ратифікувати заявку Стокгольма, залишилась Угорщина.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після розмови з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом закликав парламент своєї країни ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО.