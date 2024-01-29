Віцепрезидент Європарламенту виступив проти швидкого вступу України в ЄС

Віцепрезидент Європарламенту Ян-Крістоф Етьєн висловився проти швидкого вступу України до ЄС, передає Nordwest-Zeitung.
Етьєн наголосив, що у нашій державі мають бути дотримані такі критерії як верховенство закону та боротьба з корупцією.
Віцепрезидент Європарламенту наголосив, що жодних поблажок у питанні вступу бути не повинно. "Тому не може бути швидкого прийняття України", - сказав Етьєн.
Він додав, що ЄС все ще може тісніше співпрацювати з Україною, ніж раніше, й бути готовим до прийняття нових членів і готуватися до розширення.
Вступ України до ЄС: що відомо про терміни
- Лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі 14 грудня схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною та Молдовою.
- Голова представництва Єврокомісії в Австрії Мартін Зельмаєр вважає, що Україна може приєднатися до ЄС у період від 6 до 11 років.
- Віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова, коментуючи терміни вступу України до Євросоюзу, заявила, що краще говорити про роки, а не десятиліття.
- А спеціальний представник президента Франції Емманюеля Макрона з питань економічної допомоги та відновлення України П’єр Ельброн заявив, що його країна націлена на ідеальний сценарій – швидке розширення ЄС і вступ України до НАТО.
- Тим часом Євросоюз розпочинає скриніг українського законодавства на відповідність праву ЄС.