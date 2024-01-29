​Елла Лібанова: «40 млн населення вже не буде. Або це будуть не українці»
​Елла Лібанова: «40 млн населення вже не буде. Або це будуть не українці»
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Законопроєкт про мобілізацію розглянуть у Раді 6 лютого. Друге читання буде або зразу, або через тиждень, – Арахамія
Законопроєкт про мобілізацію розглянуть у Раді 6 лютого. Друге читання буде або зразу, або через тиждень, – Арахамія
Адміністрація Голосіївського парку відреагувала на інформацію про забруднення одного зі ставків
Адміністрація Голосіївського парку відреагувала на інформацію про забруднення одного зі ставків
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Лідер ультраправої партії Угорщини заявив, що претендуватиме на Закарпаття "якщо Україна впаде"
Лідер ультраправої партії Угорщини заявив, що претендуватиме на Закарпаття "якщо Україна впаде"
Перекладачка Мара Полякова: «Нові емігранти в Латвії не думають про інтеграцію: вони тут, бо можуть тут розмовляти російською»
Перекладачка Мара Полякова: «Нові емігранти в Латвії не думають про інтеграцію: вони тут, бо можуть тут розмовляти російською»
Ціль — нафта. Українські оперативні можливості ростуть
Ціль — нафта. Українські оперативні можливості ростуть
Російська «Енігма» ХХІ сторіччя: як Telegram пов’язаний з Кремлем
Російська «Енігма» ХХІ сторіччя: як Telegram пов’язаний з Кремлем
ГоловнаСвіт

Віцепрезидент Європарламенту виступив проти швидкого вступу України в ЄС

Однак ЄС має бути готовим прийняти нових членів.

Віцепрезидент Європарламенту виступив проти швидкого вступу України в ЄС
Віцепрезидент Європарламенту Ян-Крістоф Етьєн
Фото: Facebook/Jan-Christoph Oetjen

Віцепрезидент Європарламенту Ян-Крістоф Етьєн висловився проти швидкого вступу України до ЄС, передає Nordwest-Zeitung

Етьєн наголосив, що у нашій державі мають бути дотримані такі критерії як верховенство закону та боротьба з корупцією.

Віцепрезидент Європарламенту наголосив, що жодних поблажок у питанні вступу бути не повинно. "Тому не може бути швидкого прийняття України", - сказав Етьєн. 

Він додав, що ЄС все ще може тісніше співпрацювати з Україною, ніж раніше, й бути готовим до прийняття нових членів і готуватися до розширення.

Вступ України до ЄС: що відомо про терміни

  • Лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі 14 грудня схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною та Молдовою.
  • Голова представництва Єврокомісії в Австрії Мартін Зельмаєр вважає, що Україна може приєднатися до ЄС у період від 6 до 11 років.
  • Віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова, коментуючи терміни вступу України до Євросоюзу, заявила, що краще говорити про роки, а не десятиліття.
  • А спеціальний представник президента Франції Емманюеля Макрона з питань економічної допомоги та відновлення України П’єр Ельброн заявив, що його країна націлена на ідеальний сценарій – швидке розширення ЄС і вступ України до НАТО.
  • Тим часом Євросоюз розпочинає скриніг українського законодавства на відповідність праву ЄС.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies