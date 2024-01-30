Єврокомісія поки не готова позбавляти права голосу Угорщину: хоче більшої підтримки від країн ЄС

Позбавлення прем'єра Угорщини права голосу вирішило б тупикову ситуацію із наданням Україні 50 млрд євро допомоги. Але перетворення Угорщини на безправну країну, як вважають у Euronews, стало б радикальним кроком із непередбачуваними наслідками.

Єврокомісія чекає від країн ЄС більшої підтримки у питанні наступних заходів проти Угорщини, що зрештою можуть привести до позбавлення її права голосу. Вона не хоче посилювати вжиті проти Угорщини заходи за Статтею 7 Договору про Євросоюз, відомою як "ядерний варіант", допоки країни-члени не матимуть "переконливої більшості" в цьому питанні. Єврокомісар із питань юстиції Дідьє Рейндерс у понеділок повідомив, що "Комісія не може ухвалювати рішення в цьому процесі", пише Euronews.

Ще з 2018 року Угорщина перебуває під дією першої фази Статті 7 – через відкат у демократії. Прем'єру Віктору Орбану закидають послаблення незалежності правосуддя, укорінення непотизму, розмивання плюралізму медіа та зловживання надзвичайними повноваженнями, ухваленні законодавства проти ЛГБТ та перешкоджання наданню притулку.

У грудні Орбан завадив наданню Україні 50 млрд євро допомоги, і хоча це не пов'язано з верховенством права, це посилило обурення Брюсселя та призвело до закликів зробити заходи проти угорців жорсткішими.

Європейський парламент уже ухвалив резолюцію з закликом перейти на другу фазу Статті 7 і зробити висновок про "існування серйозного та постійного порушення" основних прав в Угорщині. Але цей новий крок, який раніше ніколи не був активований, вимагає письмової пропозиції Європейської комісії або однієї третини держав-членів.

Після внесення пропозиції лідери ЄС можуть одностайно проголосувати – за винятком обвинуваченої країни – щоб оголосити про серйозне порушення законодавства.

"На даний момент у Комісії немає рішення, яке б ініціювало наступний крок згідно зі статтею 7", – сказав Рейндерс після зустрічі міністрів з європейських справ у Брюсселі.

Він додав, що якщо "в Раді буде чіткий сигнал про можливу більшість або кваліфіковану більшість, або в кінці, можливо, не так далеко, одностайність для прийняття рішення, звичайно, Комісія слідуватиме позиції держав-членів".

Роберт Фіцо зі Словаччини, який раніше висловлював застереження щодо фонду в 50 мільярдів євро для України, та Джорджія Мелоні з Італії, яка намагалася позиціонувати себе як посередника між Будапештом і Брюсселем, є серед лідерів, які можуть вагатися щодо просування Статті 7.

Після визначення "серйозного і постійного порушення" Стаття 7 має третю фазу: призупинення права членства для країни включно з правом голосу. Позбавлення прем'єра Угорщини права голосу вирішило б тупикову ситуацію із наданням Україні 50 млрд євро допомоги. Але перетворення Угорщини на безправну країну, як вважають у Euronews, стало б радикальним кроком із непередбачуваними наслідками. Говорячи на умовах анонімності, минулого тижня високопоставлений дипломат ЄС заявив, що посилення Статті 7 було б "недоречним", поки блок намагається знайти рішення серед 27 країн.

Однак представники деяких країн рішучіше заявляли про своє роздратування позицією Будапешта.

"Ми справді сподіваємося, що шлях вперед буде досягнутий через рішення за участю 27 країн, але, звичайно, всі варіанти повинні бути розглянуті", – сказав Андерс Адлеркройц, міністр у справах Європи Фінляндії, перед тим, як розпочати зустріч у понеділок.

"Треба пояснити угорському народу: чи хочуть вони бути тими, хто скаже українцям: «Вибачте, ми залишаємо вас самих, допомагайте самі собі»? Ми не повинні забувати свою історію і те, що ми були щасливі мати підтримку інших", – сказав Ксав'є Беттель з Люксембургу, маючи на увазі визволення Європи під час Другої світової війни.

Стаття 7 Договору про Євросоюз

Ця стаття має назву "Застереження про призупинення". Стаття 7 Договору про ЄС передбачає можливість призупинення прав членства в ЄС (таких як право голосу в Раді Європейського Союзу), якщо країна серйозно та наполегливо порушує принципи, на яких засновано ЄС (повага до людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права та поваги до основних прав, включно права осіб, які належать до меншин). Тим не менш, зобов’язання цієї країни щодо членства залишаються обов’язковими.

Відповідно до статті 7, за пропозицією однієї третини держав-членів ЄС, або Європейського парламенту, або Європейської комісії, Рада, діючи більшістю в чотири п’ятих своїх членів, отримавши згоду парламенту, може визначити, що існує явний ризик серйозного порушення цих фундаментальних принципів державою-членом, і направити їй відповідні рекомендації.

Чому Угорщину хочуть позбавити права голосу?