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Експорт зброї США зріс на понад 50% у 2023 році

Польща зробила одні з найбільших закупівель.

Експорт зброї США зріс на понад 50% у 2023 році
Фото: ВПС США

Продажі американської зброї за кордоном різко зросли минулого року на тлі війни в Україні, досягнувши рекордних 238 мільярдів доларів, пише BBC з посиланням на дані Держдепартаменту.

Уряд США напряму домовився про продажі на суму 81 мільярд доларів, що на 56% більше, ніж у 2022 році.

Решта були прямими продажами оборонних компаній США іноземним державам.

Сусідка України Польща, яка зараз намагається розширити свою армію, зробила одні з найбільших закупівель. Варшава купила гелікоптери Apache на 12 мільярдів доларів, а також заплатила 10 мільярдів доларів за високомобільні артилерійські ракетні системи (Himars) і 3,75 мільярда доларів за танки M1A1 Abrams.

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Прем’єр-міністр Дональд Туск пообіцяв продовжити програму військової модернізації попереднього консервативного уряду, яка мала на меті зробити Польщу “найпотужнішою сухопутною силою в Європі”.

Тим часом Німеччина витратила 8,5 мільярдів доларів на вертольоти Chinook. Болгарія заплатила 1,5 мільярда доларів за бронемашини Stryker, а Норвегія купила багатоцільові вертольоти на 1 мільярд доларів.

Чехія придбала літаки F-35 і боєприпаси на суму 5,6 мільярда доларів.

“Постачання зброї та оборонна торгівля є важливими інструментами зовнішньої політики США з потенційними довгостроковими наслідками для регіональної та глобальної безпеки”, − йдеться у щорічному звіті Державного департаменту.

Продажі також підвищилися через те, що країни відвернулися від Росії, яка протягом десятиліть була другим за величиною продавцем зброї після США.

“Російська оборонна промисловість продовжує зазнавати невдачі”, − заявила очільниця Управління регіональної безпеки та передачі зброї Державного департаменту Міра Резнік у коментарі Politico. Вона підкреслила, що російським виробникам зброї “відмовляють у ресурсах, які надходять від експорту”, наприклад у готівці.

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