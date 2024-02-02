У Польщі росіянин та білорус отримали 4 роки тюрми за шпигунство на користь російської розвідки

Окружний суд у Білостоку засудив двох чоловіків до чотирьох років позбавлення волі за шпигунство на користь російської розвідки, повідомляє Польське радіо.

Згідно з матеріалами справи, це росіянин і білорус, які протягом кількох років збирали важливу інформацію, зокрема, про польських військових, і передавали це російській розвідці.

Звинувачення стосуються 2017-2022. Протягом цього часу обвинувачені збирали інформацію, серед іншого: про польські військові частини, їх оснащення, завдання на кордоні з Білоруссю та співпрацю з іншими арміями країн НАТО.

Обидва фігуранти перебували в Польщі легально. Білорус навчався в одному з університетів Білостока, а згодом займався організацією парашутної підготовки – за цей час він мав налагодити контакти, в тому числі соціальні, і використати їх для роботи на російську військову розвідку. Зі свого боку, росіянин шпигував під виглядом культурної діяльності та туризму.

Обох заарештували у квітні 2022 року. Тоді прокурор подав клопотання про виключення відкритого слухання, посилаючись на важливі державні інтереси, а також на приватні інтереси – свідків, серед яких багато військових. Адвокати обвинувачених вимагали відкрити суд. Зрештою, суд повністю закрив засідання.

Нагадаємо, нещодавно видання Spiegel та The Insider опублікували матеріал про те, що помічник депутата Бундестагу від "Альтернативи для Німеччини" може співпрацювати з ФСБ. Помічнику депутата вже обмежили доступ до приміщень парламенту.