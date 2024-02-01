Прем'єр Швеції може приїхати в Угорщину після вступу його країни в НАТО

Сьогодні, 1 лютого, голова уряду Швеції Ульф Крістерссон зустрівся з угорським прем’єром Віктором Орбаном. Зустріч відбулась під час засідання Європейської ради в Брюсселі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.
"Ми обидва визнали, де у нас є спільні знаменники, а де у нас явно різні думки з добре відомих питань", – сказав Крістерссон, і додав, що він мав з Орбаном "хорошу розмову, яка заклала основу для більш довгострокової розмови наступного разу".
Крім того, прем’єр Швеції розповів, що сторони мають погодити дату майбутньої зустрічі в Будапешті. На ній мають обговорити спільні дії в межах НАТО, економічні питання, а також експлуатацію винищувачів Jas 39 Gripen.
"Природно зустрітися, коли ми станемо членами (НАТО. – Ред.), нам буде набагато більше про що поговорити, коли ми станемо членами", – зауважив Крістерссон.
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