Прем'єр Швеції може приїхати в Угорщину після вступу його країни в НАТО

На зустрічі мають обговорити спільні дії в межах НАТО, економічні питання, а також експлуатацію винищувачів Jas 39 Gripen.

Сьогодні, 1 лютого, голова уряду Швеції Ульф Крістерссон зустрівся з угорським прем’єром Віктором Орбаном. Зустріч відбулась під час засідання Європейської ради в Брюсселі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

"Ми обидва визнали, де у нас є спільні знаменники, а де у нас явно різні думки з добре відомих питань", – сказав Крістерссон, і додав, що він мав з Орбаном "хорошу розмову, яка заклала основу для більш довгострокової розмови наступного разу".

Крім того, прем’єр Швеції розповів, що сторони мають погодити дату майбутньої зустрічі в Будапешті. На ній мають обговорити спільні дії в межах НАТО, економічні питання, а також експлуатацію винищувачів Jas 39 Gripen.

"Природно зустрітися, коли ми станемо членами (НАТО. – Ред.), нам буде набагато більше про що поговорити, коли ми станемо членами", – зауважив Крістерссон.