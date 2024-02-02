Румунський уряд досяг домовленостей з фермерами: протести припинять, – Reuters

Коаліційний уряд Румунії заявив, що досяг угоди з фермерами та перевізниками про припинення багатотижневих протестів проти високих витрат бізнесу, – пише Reuters.
Протести викликані обуренням низькими закупівельними цінами на продукцію, зростанням цін, імпортом дешевих продуктів харчування та обмеженнями, накладеними прагненням Європейського Союзу боротися зі зміною клімату.
Сотні фермерів і водіїв вантажівок почали протести три тижні тому: колони тракторів і вантажівок уповільнювали або блокували рух на національних дорогах поблизу великих міст, включаючи столицю Бухарест.
Вони також ненадовго заблокували пункт перетину кордону з Україною та намагалися перекрити доступ до чорноморського порту Констанца.
Уряд пішов на поступки, зробивши кроки для збільшення субсидій на дизельне паливо, усунення високих ставок страхування та прискорення виплат субсидій, а також технічних заходів для скорочення тривалого часу очікування на перетині кордону.
У п’ятницю прем’єр-міністр Марсель Чолаку та представники протестувальників підписали угоду, згідно з якою створюється комітет, який об’єднає кілька міністерств для пошуку рішень.
- Румунські фермери вимагають від влади рішень на рівні ЄС, щоб отримати захист від впливу імпорту української сільськогосподарської продукції на європейський ринок.
- Після шести днів протестів уряд Румунії і представники великих сільгоспорганізацій досягли угоди, в результаті якої задоволено кілька вимог фермерів. Угода включає 13 вимог фермерів. Зокрема, уряд зобов’язався повністю субсидіювати всі сільськогосподарські акцизи до 2026 та негайно ввести в дію положення про субсидовані відсоткові позики. Обговорення триватимуть і далі, щоб знайти компроміс щодо невирішених вимог.