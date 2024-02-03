Дуда висловив сумніви щодо деокупації Криму: МЗС Польщі та посол України відреагували на заяву

Пізніше президент Польщі заявив, що окупація Росією території України, включно з Кримом, є злочином.

Президент Польщі Анджей Дуда поставив під сумнів можливість України повернути під свій контроль окупований Росією Крим. Відповідно до гучної заяви відреагували польське МЗС, посольство України у Варшаві та опоненти Дуди.

В інтерв'ю Kanal Zero Анджей Дуда висловив сумніви щодо деокупації Криму Україною.

"Не знаю, чи зможе вона (Україна – ред.) повернути Крим, але вірю, що поверне Донецьк та Луганськ. Бо насправді, якщо ми подивимося на історію, більшу частину часу він був під контролем Росії", – заявив Дуда.

У свою чергу, посол України Василь Зварич заявив, що "Крим – це Україна: так є і так буде".

"Міжнародне право – основа. Тимчасова окупація Криму Росією є воєнним злочином, за який вона буде покарана. Деокупація Криму – наше спільне з вільним світом завдання і обов'язок. Ми зробимо це беззаперечно. Ми віримо і діємо разом", – наголосив дипломат.

Також на вислів польського лідера відреагував міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

У мережі "Х" міністр зауважив, що його країна визнає незалежність України в її міжнародно встановлених кордонах.

"Польща визнає незалежність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, які були неодноразово підтверджені Російською Федерацією: починаючи з Договору від 19 листопада 1990 року, Будапештського меморандуму від 5 грудня 1994 року та Договору про кордон від 28 січня 2003 року", – наголосив Сікорський.

Polska uznaje niepodległość Ukrainy w jej międzynarodowo ustanowionych granicach, które wielokrotnie potwierdziła Federacja Rosyjska: poczynając od traktatu z 19 listopada 1990, poprzez memorandum budapeszteńskie z 5 grudnia 1994 oraz traktat o granicy z 28 stycznia 2003. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) February 3, 2024

Пізніше в мережі "Х" Анджей Дуда заперечив свої заяви, зазначивши, що його позиція щодо російської агресії була "зрозумілою з першого дня".

"Росія порушує міжнародне право, є агресором та окупантом. Напад Росії на Україну та окупація міжнародно визнаних територій України, включно з Кримом, є злочином", – пише голова польської держави.

Moje działania i stanowisko w sprawie rosyjskiej brutalnej agresji na Ukrainę były i są od pierwszego dnia jednoznaczne: Rosja łamie prawo międzynarodowe, jest agresorem i okupantem. Napaść rosyjska na Ukrainę i okupacja międzynarodowo uznanych terytoriów Ukrainy, w tym Krymu,… — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 3, 2024

Він також висловив переконання, що повномасштабна війна проти України "не може закінчитися перемогою Росії".