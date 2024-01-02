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Туреччина затримала 33 осіб за нібито співпрацю з ізраїльською розвідкою “Моссад”

Ще 13 "підозрюваних" перебувають на свободі.

Туреччина затримала 33 осіб за нібито співпрацю з ізраїльською розвідкою “Моссад”
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган
Фото: пресслужба ОПУ

Турецькі сили безпеки затримали 33 осіб за нібито шпигунство від імені ізраїльської розвідувальної служби Моссад, пише Bloomberg.

Це сталося через місяць після того, як Анкара попередила, що відповість на будь-які змови з метою вбити членів палестинського бойового угруповання ХАМАС на своїй території.

Підозрюваних звинувачують у плануванні нападу або викрадення іноземних громадян на території Туреччині, повідомило державне агентство Anadolu.

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Ще 13 "підозрюваних" залишаються на свободі, йдеться у заяві.

Що було раніше

  • Туреччина не вважає хамасівців терористами. Відомо, що окремі лідери угруповання, зокрема Ісмаїл Ганія, відвідують і залишаються в Стамбулі. Це, разом із критикою президента Реджепа Таїпа Ердогана бомбардування Ізраїлем Гази у відповідь на атаки 7 жовтня, перешкодило потеплінню у відносинах між двома країнами.
  • Ердоган заявив у листопаді, що розриває контакти з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, заявивши, що очільник уряду “більше не той, з ким можна говорити”. Також Туреччина відкликала свого посла з Ізраїлю.
  • У грудні Анкара застерегла Ізраїль від спроб вбити членів ХАМАСу у Туреччині після появи інформації про плани нападу на лідерів групи за кордоном. “Якщо вони зроблять таку помилку, вони повинні знати, що заплатять за це дуже, дуже високу ціну”, − сказав тоді Ердоган.
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