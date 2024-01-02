Туреччина затримала 33 осіб за нібито співпрацю з ізраїльською розвідкою “Моссад”

Ще 13 "підозрюваних" перебувають на свободі.

Турецькі сили безпеки затримали 33 осіб за нібито шпигунство від імені ізраїльської розвідувальної служби Моссад, пише Bloomberg.

Це сталося через місяць після того, як Анкара попередила, що відповість на будь-які змови з метою вбити членів палестинського бойового угруповання ХАМАС на своїй території.

Підозрюваних звинувачують у плануванні нападу або викрадення іноземних громадян на території Туреччині, повідомило державне агентство Anadolu.

Ще 13 "підозрюваних" залишаються на свободі, йдеться у заяві.

Що було раніше