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Лідери протестів фермерів у Франції дали уряду три тижні, аби побачити перші результати обіцянок

"За обіцянками має бути конкретний прогрес". 

Лідери протестів фермерів у Франції дали уряду три тижні, аби побачити перші результати обіцянок
Фермери на тракторах блокують рух на автомагістралі у Жоссіньї на схід від Парижа, 30 січня 2024 р.
Фото: EPA/UPG

Лідери профспілок фермерів Франції закликали своїх колег зняти блокпости на дорогах і дали уряду три тижні, аби побачити перші результати обіцяних змін, пише Reuters.

Очільник Національної федерації спілок фермерів Арно Руссо заявив, що уряд прислухався до протестів і “час повертатися додому”.

Профспілки зазначають, що за обіцянками має бути конкретний прогрес. Вони дали уряду три тижні, щоб побачити перші результати. Тоді у Франції має відбутися масштабний сільськогосподарський салон.

“З понеділка ми станемо до роботи в префектурах і міністерствах, щоб опрацювати всі заявлені пункти”, − заявив голова профспілки молодих фермерів Арно Гайо.

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У своїй останній промові прем’єр-міністр Габріель Атталь заявив, що Франція закріпить у законі принцип незалежності в продовольстві та посилить контроль за імпортом. Уряд припинить накладати на своїх фермерів суворіше регулювання, ніж цього вимагають правила Європейського Союзу.

“Немає сенсу забороняти пестициди у Франції до того, як такі рішення будуть прийняті на рівні ЄС. Ми припинимо цю практику”, − сказав Атталь.

За його словами, Париж посилить перевірки імпорту продукти харчування, зокрема щодо вмісту пестицидів, заборонених у Франції чи ЄС.

Міністерство фінансів заявило, що нові надзвичайні заходи для аграріїв спрямовані переважно на підтримку фермерів, які займаються тваринництвом і виробників вина. Їх профінансують загалом на суму 600 млн євро.

Окрім того, на пресконференції після саміту лідерів ЄС, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ЄС має “ґрунтовно” змінити правила сільського господарства, якщо блок хоче розв’язати аграрну кризу.

  • Вчора фермери з Бельгії, Італії, Іспанії та інших європейських країн з'їхалися до Брюсселя, щоб вимагати від саміту лідерів Європейського Союзу розв'язання питань податків, зростання цін та дешевого імпорту. Протестувальники закидвали Європарламент яйцями та каміннями Європарламент, влаштовували підпали у районі інституції та запускали феєрверки. За оцінками поліції, основні магістралі Брюсселя заблокували приблизно 1300 тракторів.
  • Кілька днів тому французькі фермери заблокували Париж, перекривши на невизначений період вісім основних автомагістралей, що ведуть до міста.
  • Тоді ж уряд країни заявив, що наполягатиме на пом’якшенні екологічних норм Європейського Союзу щодо необроблених сільськогосподарських угідь. Зараз фермери повинні відповідати певним умовам, щоб отримати субсидії ЄС. Зокрема йдеться про вимогу відвести 4% сільськогосподарських угідь під “непродуктивні” території, де природа може відновитися. Це можна зробити, залишивши землю під паром.
  • Вчора також стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон має намір обговорити із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн обмеження агроімпорту з України.
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