У Білорусі досі залишаються близько тисячі "вагнерівців", що додає впевненості Кремлю, — розвідка

На території Білорусі досі залишається менше 1000 російських найманців ПВК "Вагнера". Це впливає на Україну і грає на руку Кремлю, вважають у британській розвідці.

"Цілком імовірно, що в Білорусі залишилося менше 1000 російських найманців Вагнера. Вони присутні в країні з червня 2023 року, тоді там було 8 тисяч найманців Вагнера. "Вагнера", ймовірно, продовжують навчати білоруських військових, але навряд чи причетні до внутрішньої або прикордонної безпеки в Білорусі", — пишуть у Міноборони Британії.

У британській розвідці додають, що навряд чи ватажок білоруського режиму Олександр Лукашенко використовуватиме найманців ПВК "Вагнера" за межами їх компетенції.

"Тривала присутність найманців Вагнера в Білорусі майже напевно також приносить користь військовим зусиллям Росії, змушуючи Україну підтримувати оборонні позиції та особовий склад уздовж свого північного кордону з Білоруссю для захисту від ймовірних майбутніх вторгнень", — додає розвідка Британії.