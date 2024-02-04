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У Білорусі досі залишаються близько тисячі "вагнерівців", що додає впевненості Кремлю, — розвідка

Присутність "вагнерівців" на території Білорусі впливає на Україну.

У Білорусі досі залишаються близько тисячі "вагнерівців", що додає впевненості Кремлю, — розвідка
Фото: sprotyv.mod.gov.ua

На території Білорусі досі залишається менше 1000 російських найманців ПВК "Вагнера". Це впливає на Україну і грає на руку Кремлю, вважають у британській розвідці.

"Цілком імовірно, що в Білорусі залишилося менше 1000 російських найманців Вагнера. Вони присутні в країні з червня 2023 року, тоді там було 8 тисяч найманців Вагнера. "Вагнера", ймовірно, продовжують навчати білоруських військових, але навряд чи причетні до внутрішньої або прикордонної безпеки в Білорусі", — пишуть у Міноборони Британії.

У британській розвідці додають, що навряд чи ватажок білоруського режиму Олександр Лукашенко використовуватиме найманців ПВК "Вагнера" за межами їх компетенції.

"Тривала присутність найманців Вагнера в Білорусі майже напевно також приносить користь військовим зусиллям Росії, змушуючи Україну підтримувати оборонні позиції та особовий склад уздовж свого північного кордону з Білоруссю для захисту від ймовірних майбутніх вторгнень", — додає розвідка Британії.

  • На тлі потрясінь у сфері внутрішньої безпеки Росії, спричинених війною проти України, Росгвардія почала зміцнювати свої ресурси за допомогою приватник військових компаній та інших збройних формувань, у тому числі і вихідцями з ПВК "Вагнера".
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