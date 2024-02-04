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Під ворожими обстрілами опинилися 22 населені пункти Запорізької області

Росіяни завдали авіаційних ударів та з РСЗВ.

Під ворожими обстрілами опинилися 22 населені пункти Запорізької області
Фото: Олександр Солонько

За добу російські окупанти завдали ударів з авіації та РСЗВ по 22 населених пунктах Запорізької області. Зафіксовано 104 удари.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

По території Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Ольгівського, Білогір'я, Щербаків, Полтавки, Роботиного, Степногірська, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 80 артобстрілів.

"Рашисти здійснили авіаційний удар по Новодарівці, обстріляли з РСЗВ Верхню Терсу, а також атакували 22 безпілотниками Гуляйполе, Новоданилівку, Чарівне, Малинівку, Малу Токмачку, Левадне та Лобкове", — пише очільник ОВА.

Також, надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

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