Сили оборони зупинили спробу прориву російськими ДРГ в Сумській області

Вчора на Сумщині десятеро російських диверсантів намагалися прорвати кордон поблизу Глухівської громади. Сили оборони розпочали стрілецький бій, який тривав півтори години. Ворог зазнав втрат і відійшов далеко за межі українського кордону.

Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

"Вчора о 18:20 на підступах до Глухівської громади бійцями одного з опорних пунктів було помічено рух озброєної групи у складі десяти осіб. Відразу українські бійці розпочали стрілецький бій та викликали протидиверсійні резерви зі складу свого батальйону. Вже за кілька хвилин до бою приєдналися мінометники, щільно накриваючи вогнем місце зосередження ворожих сил", — ідеться у повідомленні командувача.

Через втрати російська ДРГ змінила тактику і розділилася на дві групи. Одна з яких під прикриттям своєї артилерії здійснювала евакуацію тіл вбитих та поранених, а друга група здійснила спробу обійти опорний пункт з бокового флангу.

На цей час до місця бою прибула контр диверсійна група. Силам оборони вдалося відкинути ворога далеко від кордону України.