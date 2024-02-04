Таврійський напрямок: ЗСУ знищили 170 ворожих БпЛА

На Таврійському напрямку ворог продовжує завдавати авіаційних ударів. За добу ЗСУ відбили 41 ворожу атаку.

Про це повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Командувач повідомив, що за добу ворог завдав 36 авіаударів, 1 ракетний удар, провів 41 бойове зіткнення та здійснив 695 артобстрілів.

"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках", — написав Тарнавський.

Загальні втрати ворога минулої доби склали 332 особи та 24 одиниці військової техніки, не враховуючи 170 БпЛА різних типів.