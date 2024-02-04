Після знищення ракетного катера "Івановець" РФ не виводить у море ракетоносії з "Калібрами"

Росія засвоїла урок після знищення ракетного катера "Івановець" і завела фактично всі ракетоносії у пункти базування. Однак, за словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, не варто втрачати пильність, адже РФ має чимало носіїв "Калібрів" у запасі.

Про це Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону, пише "РБК-Україна".

"Калібри" заведені в пункти базування разом з їх носіями. Погода абсолютно несприятлива, море роздуває потужний шторм перед суттєвою зміною повітряних фронтів і це і уроки з "Іванівцем" змусили росіян завести фактично всі кораблі в пункти базування. Зараз один в Азовському морі і один в Чорному, це фактично патрулювання вздовж пункту базування і більше нічого", — розповіла вона.

Щодо так званої економії "Калібрів" під час ракетних атак РФ по Україні, Гуменюк прокоментувала це тим, що більшість ракетоносіїв перебувають у Севастополі і РФ ще не знає як правильно перебазувати їх у Новоросійськ.

"Зрозуміло, що забезпечення інфраструктури і обслуговування ракетоносіїв та ракетних установок зосереджено в Севастополі, перетягнути їм всі ці засоби забезпечення в Новоросійськ, їм все ще не вдається і відповідно через це може бути економія", — зазначила Гуменюк.

Також, речниця застерігає, що не варто присипати свою пильність, бо "Калібрів" в них багато".

За інформацією ВМС України, у Чорному морі станом на 4 лютого перебуває 1 ворожий корабель, в Азовському морі 1 ворожий корабель; в Середземному морі 2 ворожі кораблі серед яких 1 носій крилатих ракет "калібр", загальний залп до 8 ракет.