У Києві затримали шахраїв, які хотіли видурити $60 тисяч у родичів військовополонених

Тепер їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

У Києві "на гарячому" затримано двох ділків, які вимагали 60 тисяч доларів США у родичів двох полонених військових

Гроші шахраї обіцяли передати росіянам для включення військовополонених до "списків обміну".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"За наявними даними, зловмисники мали зв’язки серед бойовиків та дистанційно отримували від них інформацію про українських полонених. При цьому повертати воїнів ЗСУ додому учасники «схеми» не збирались. Для переконливості при спілкуванні з родичами полонених українських бійців ділки видавали себе за співробітників правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.

Служба безпеки поетапно задокументувала злочинні дії фігурантів і затримала їх під час передачі останнього "траншу".

Під час обшуків в оселях затриманих вилучено підроблені посвідчення правоохоронних органів, візитну картку представника російської "неурядової" організації, "розцінки" за конфіденційну інформацію про громадян України та інші речові докази.

Наразі слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу (пособництво державі-агресору). Триває розслідування. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили "благодійний фонд", який ошукав українців на близько 11 мільйонів гривень.