Рустем Умєров розповів про результати 20-го засідання в форматі Рамштайн

Під час сьогоднішнього 20-го засідання в форматі Рамштайн головною темою було надання Україні боєприпасів.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Партнери України заявили про пакети допомоги, в які входять артилерійські снаряди 155-мм, 152-мм, 105-мм та інші.

Також Україна отримає більше ракет для наших систем протиповітряної оборони, щоб захистити наші міста та воїнів від російської авіації, яка скидає КАБи.

“Допомогти закрити наше небо мають також F16. Ми активно працюємо з усіма залученими партнерами: США, Данія, Бельгія, Нідерланди, Румунія та іншими, щоб літаки були в Україні якнайшвидше”, - запевнив Умєров.

Він зазначив, що до дронової коаліції доєднались та зробили внески декілька нових країн. Перші поставки дронів в Україну мають відбутись вже в березні. Також обговорюється можливість інвестицій в українське виробництво тих БПЛА, які вже показали свою ефективність на полі бою.