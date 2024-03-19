Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Путін програє Буданову. І не тільки вибори
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Помер екснардеп і колишній голова Луганської і Закарпатської ОДА Геннадій Москаль
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Судитимуть колишню українську сумоїстку Ольгу Давидко, яка збирає гроші для армії РФ
Російська оборонка: брехня і цифри
Російська оборонка: брехня і цифри
Американський лобіст проти українських депутатів
Американський лобіст проти українських депутатів
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Президент УЄФА нервує через вихід України чи Ізраїлю на Євро-2024
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Навіть в умовах боротьби з російською агресією Україна залишається віддана справі подолання глобальної продовольчої кризи
Навіть в умовах боротьби з російською агресією Україна залишається віддана справі подолання глобальної продовольчої кризи
Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
Ворожа ракета зруйнувала житловий будинок у Чернігівській області
ГоловнаСуспільствоВійна

Рустем Умєров розповів про результати 20-го засідання в форматі Рамштайн

Україна отримає снаряди та ракети для ППО.

Рустем Умєров розповів про результати 20-го засідання в форматі Рамштайн
20-те засідання в форматі Рамштайн
Фото: Рустем Умєров

Під час сьогоднішнього 20-го засідання в форматі Рамштайн головною темою було надання Україні боєприпасів.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Партнери України заявили про пакети допомоги, в які входять артилерійські снаряди 155-мм, 152-мм, 105-мм та інші. 

Також Україна отримає більше ракет для наших систем протиповітряної оборони, щоб захистити наші міста та воїнів від російської авіації, яка скидає КАБи.

Підписуйтесь на наш Google News

“Допомогти закрити наше небо мають також F16. Ми активно працюємо з усіма залученими партнерами: США, Данія, Бельгія, Нідерланди, Румунія та іншими, щоб літаки були в Україні якнайшвидше”, - запевнив Умєров.

Він зазначив, що до дронової коаліції доєднались та зробили внески декілька нових країн. Перші поставки дронів в Україну мають відбутись вже в березні. Також обговорюється можливість інвестицій в українське виробництво тих БПЛА, які вже показали свою ефективність на полі бою. 

  • За підсумками засідання стало відомо що Німеччина готова оплатити закупівлю 180 тисяч боєприпасів для України за чеською ініціативою.

  • Також глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий пакет допомоги Україні на 500 млн євро, який включатиме 10 тисяч артилерійських снарядів. 

  • Фінляндія дасть 30 млн євро на закупівлю артилерійських боєприпасів для України

  • А Данія озвучила з Нідерландами і США ситуацію з відправленням Україні перших винищувачів F-16.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies