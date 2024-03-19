Олександр Чуб загинув 19 червня 2022 року під час штурму вогневих позицій окупантів на Луганщині.

В Києві відкрили меморіальну дошку на честь розвідника Героя України Олександра Чуба

В Святошинському районі столиці встановили меморіальну дошку на фасаді будинку, де жив співробітник ГУР МО України, Герой України Олександр Чуб.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО.

Олександр Чуб загинув 19 червня 2022 року під час штурму вогневих позицій окупантів на Луганщині. Він був нагороджений званням Героя України і орденом “Золота Зірка” (посмертно).

Нагороду загиблого захисника України отримав його батько Сергій Чуб.

Молодший лейтенант Олександр Чуб брав участь в російсько-українській війні з 2016 року.

З перших днів широкомасштабного вторгнення був одним із тих, хто обороняв від російських загарбників Київ та область, виконував спеціальні завдання на південному напрямку України, здобуваючи важливі розвіддані, які допомагали зберегти від ударів ворога озброєння й військову техніку Сил оборони, врятувати життя захисників України та мирних мешканців.