Буданов: переломним моментом в обороні Києва стала операція в Ірпені

Переломною в обороні Києва була операція в Ірпені, яка розсікла угруповання окупантів на дві частини. Про це в інтерв'ю "Хоробрі серця" розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
Операція в Ірпені, за словами Буданова, стала для росіян несподіванкою. Вона розсікла їхнє угруповання.
"Після цього почалася втеча", – сказав він.
Також він описав етап підготовки до підриву дамби на річці Ірпінь, аби розширити її русло і тим самим створити перешкоду для російських окупантів.
Буданов розповів, що в цьому допомогла людина з організації, яка відповідальна за гідротехнічні споруди. Головний інженер цієї організації приїхав до Буданова. Керівник розвідки попросив його прямо сказати, що треба, аби річка вийшла з берегів. Фахівець сказав, що саме треба підірвати і які шлюзи відкрити.
- Похід на Київ росіяни вели від самого початку повномасштабного вторгнення. Їм вдалося дійти до передмістя, зокрема до Бучі і Ірпеня, де вони чинили звірства проти цивільних людей. Росіяни обстрілювали житлові будинки, викрадали людей, катували їх і страчували. Це відбувалося в багатьох населених пунктах. Лише в одному Бучанському районі росіяни вбили не менше 1700 людей. Наслідки окупації продовжують встановлювати.
- Про повне звільнення Київської області від окупантів в Міноборони оголосили 2 квітня 2022.