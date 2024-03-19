Буданов: переломним моментом в обороні Києва стала операція в Ірпені

Переломною в обороні Києва була операція в Ірпені, яка розсікла угруповання окупантів на дві частини. Про це в інтерв'ю "Хоробрі серця" розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Операція в Ірпені, за словами Буданова, стала для росіян несподіванкою. Вона розсікла їхнє угруповання.

"Після цього почалася втеча", – сказав він.

Також він описав етап підготовки до підриву дамби на річці Ірпінь, аби розширити її русло і тим самим створити перешкоду для російських окупантів.

Буданов розповів, що в цьому допомогла людина з організації, яка відповідальна за гідротехнічні споруди. Головний інженер цієї організації приїхав до Буданова. Керівник розвідки попросив його прямо сказати, що треба, аби річка вийшла з берегів. Фахівець сказав, що саме треба підірвати і які шлюзи відкрити.